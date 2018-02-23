Новые паспорта в Молдове: парламент страны одобрил изменения

Депутаты парламента Молдовы утвердили поправки в Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы: изменится ли стоимость паспортов?

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Парламент Республики Молдова начал обсуждение изменений молдавских документов: идентификационного булетина, биометрического паспорта, дипломатического и служебного паспортов. За проект поправок проголосовали депутаты в первом чтении.

Законодательная инициатива подразумевает исключение из идентификационного булетина, паспорта гражданина Республики Молдова, дипломатического и служебного паспортов графы с группой крови. Другое изменение касается подписи владельца. Кроме того, из булетина и молдавского паспорта планируется исключить слово "национальность". Авторы инициативы считают, что термин "национальность" используется в смысле гражданства и запутывает.

Депутаты также предлагают продлить срок действия паспорта гражданина Республики Молдова с семи до десяти лет для лиц старше 16 лет.

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Документы нового типа будут выдаваться после того, как правительство разработает соответствующий регламент. Новые модели молдавских паспортов не изменятся в цене.