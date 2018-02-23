Скандальная Алина Зотя-Дурня шокировала депутатов

Депутат парламента Молдовы от Либеральной фракции Алина Зотя-Дурня вновь получила предупреждение от спикера законодательного органа: Андриан Канду на повышенных тонах попросил ее успокоиться.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Муза молдавских либералов в парламенте страны Алина Зотя-Дурня решила удивлять не законодательными инициативами, а эпатажным поведением.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алина Зотя стала еще и Дурней

Молодая либералка второе заседание парламента подряд пытается вывести из себя спикера высшего законодательного органа Андриана Канду.

Зотя-Дурня хотела вставить реплику по поводу праздника 23 февраля, поддержав таким образом своего коллегу по "цеху" и лидера Либеральной партии Молдовы Михая Гимпу, известного по русофобским и унионистским заявлениям. Однако Канду отметил, что Зотя-Дурня не служила в армии.

Либералка захотела поспорить на эту тему и стала перебивать спикера.

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"Госпожа Зотя, делаю вам замечание. Не превращайте заседание парламента в цирк", — сказал Канду, добавив, что либералка мешает проведению пленарного заседания.

Накануне Канду также осадил любимицу Гимпу. Зотя-Дурня попросила объяснить спикера парламента решение спилить часть деревьев на территории, прилегающей к зданию законодательного органа с задней стороны. Канду в деталях пояснил ей интересующий ее вопрос и добавил, что эта тема обсуждалась на заседании постоянного бюро парламента на котором отсутствовал представитель либералов — лидер ЛП Михай Гимпу.

Спикер парламента также подчеркнул на пленарном заседании, что глава либералов зачастил прогуливать постоянное бюро.