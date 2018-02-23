Топ-5 излюбленных стран для отдыха жителей Молдовы

Сезон отпусков не за горами, и уже сейчас можно планировать отдых за границей: в каких странах любят отдыхать молдаване?

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Готовь сани летом, а телегу — зимой: отдых за границей лучше планировать заранее. Об этом скажет любой путешественник. Лучше заблаговременно прикинуть во сколько обойдется дорога, прошерстить отели, продумать маршрут путешествия, ознакомиться с особенностями местной кухни.

Nicolai Kibich Как собираются на отдых молдавские туристы - что берут с собой

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Согласно статистике, чаще всего наши соотечественники отправляются на отдых в Турцию — более трети от общего количества выезжающих за границу туристов. На втором месте по популярности среди граждан Молдовы пользуются курорты Болгарии — практически четверть от всех молдавских туристов, отправляющихся за рубеж. Тройку замыкает Румыния. Туда на отдых едут 13,6% молдаван. В топ-5 излюбленных гражданами Молдовы стран для отдыха входят Греция и Египет. Также наши соотечественники путешествуют на Украину, в Испанию, Черногорию и Чехию.

Всего услугами туристических агентств и туроператоров для путешествий заграницу в 2017 году воспользовались 229,3 тысячи граждан, что практически на треть превышает показатели предыдущего года.