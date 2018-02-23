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Праздник для детей с ограниченными возможностями

Дети-инвалиды Молдовы получили от Посольства России коляски и книги

© Photo: Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Общество
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Сертификаты на инвалидные коляски и книги были вручены в дар детям с ограниченными возможностями в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Проводы зимы, связанные с праздником Масленица, не завершились традиционным сожжением чучела Зимы и угощением блинами, а продолжились добрыми делами.

Масленица
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Для многих, как, например, для представителей российской дипмиссии в Молдове, этот праздничный период — еще один повод помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Поэтому дети с ограниченными возможностями из города Дубоссары были приглашены в гости в реабилитационный центр города Бендеры. Это встреча стала возможной благодаря новому проекту под названием "Русская сказка", который посвящен помощи детям, имеющим инвалидность.

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Это начинание задумал Союзом русских общин Приднестровья и дубоссарская общественная организация "Цветик-Семицветик". А старт проекту был дан при поддержке Посольства России в Молдове, представительства Россотрудничества и правительства Москвы.

Назначение этого проекта — популяризация русской культуры и вовлечение детей-инвалидов в культурно-духовную жизнь через концерты, мастер-классы и выставки поделок, выполненных их руками.

Масленица
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Почетными гостями встречи в Бендерах стала супруга посла России в Молдове Наиля Мухаметшина, главный специалист представительства Россотрудничества в Молдове Сергей Скворцов, представители Благотворительного фонда "Мир равных возможностей".

Артисты из Дубоссарского реабилитационного центра показали театрализованную постановку "Двенадцать месяцев". На представлении присутствовали и друзья из Благотворительного фонда "Мир равных возможностей".

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Наиля Мухаметшина вручила сертификаты на получение оргтехники и инвалидных колясок. Союз русских общин подарил книги по истории и культуре России, детские энциклопедии, канцелярские принадлежности для занятий и сладкие подарки.

Праздник завершился традиционным масленичным пиршеством — блинами и чаем, который дети встретили с восторгом.

Также сладости и бытовую технику от посольства России и представительства Россотрудничества получили воспитанники детского дома семейного типа города Басарабяска. А местному лицею имени Пушкина представители российской дипмиссии привезли компьютерную технику и художественную литературу. Всем ветеранам войны и труда, живущим в Басарабяске, посольство выдало материальная помощь, а Русская община района получила в подарок русские национальные костюмы.

"Масленица — это уже не просто русский народный, а международный праздник с богатым колоритом и традициями. Нам очень приятно, что сегодня Масленица на очень высоком уровне отмечается в Басарабяске. Мы приветствуем и поддерживаем это начинание", — заявил приехавший в Басарабяску руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

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© Photo: Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Праздник для детей с ограниченными возможностями

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Теги:
инвалидные коляски, люди с ограниченными возможностями, дети, Посольство России в Молдове, Наиля Мухаметшина, Молдова, Россия, Приднестровье, Общество
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