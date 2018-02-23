"Желтый код": синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменение погоды.

Предупреждение будет действовать с 25 февраля по 2 марта.

"В указанный период в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до —10..-15 градусов по Цельсию, а 26 февраля и 1 марта — до —15..-19. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 10-12 ниже климатической нормы", — отмечено в сообщении метеорологов.

© Photo: Личный архив Светланы Шаховой Шахова: на Молдову надвигается арктический холод

Кроме того, в стране действует "желтый код" гидрологической опасности в связи с усилением ледообразования.

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Предупреждение будет действовать до 3 марта.

"Лед будет тонкий и ходить по нему опасно. Обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли", — отметили в Госгидрометеорологической службе.