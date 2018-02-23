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Каким воздухом дышат жители Молдовы: где подстерегает опасность

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Существующая в стране техника не позволяет получать оперативные данные о качестве атмосферного воздуха в Молдове, что может серьезно сказаться на здоровье населения.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Специалисты в Молдове из-за отсутствия необходимой техники не могут представлять точные и оперативные данные об уровне загрязнения воздуха в стране. Об этом свидетельствуют данные, включенные в выставленный на публичное обсуждение проект Стратегии по защите атмосферного воздуха. Его разработало министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Необходимого оборудования нет

Согласно действующему законодательству, мониторинг уровня загрязнения воздуха ведет Государственная гидрометеорологическая служба. У нее есть 17 стационарных станций в пяти индустриальных центра страны: в Кишиневе – 6, в Бельцах – 2, в Бендерах – 4, Тирасполе – 3, Рыбнице – 2. Они осуществляют сбор данных по девяти видам загрязнителей.

Однако, как сказано в проекте Стратегии, "результаты станций не отражают реальных данных о качестве воздуха, так как сбор проб осуществляется всего трижды в день".

"Собранные пробы обрабатываются только на следующий день. Таким образом, неизвестна информация о качестве воздуха в течение дня, когда взяты образцы. Более того, стационарные пункты мониторинга физически изношены, так как были установлены еще в 1970-1978 годах", — говорится в проекте Стратегии. 

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Также в Молдове есть всего три точки, где следят за мелкими загрязняющими частицами PM. Данные места мониторинга расположены в селе Матеуць, в Леова и в Кишиневе. Однако в 2015-2016 годах действовал всего один из данных пунктов. Причина – отсутствие фильтров для сбора проб.

Нормой же является то, когда проверка по данному компоненту проводится в двух густонаселенных секторах одного большого города.

В сложившихся на данный момент условиях, уточняется в документе, в Молдове из-за ограниченных технических возможностей неизвестен уровень концентрации в воздухе загрязняющих частиц РМ. Это, утверждают специалисты, не дает возможности предпринять все необходимые меры по защите здоровья населения.

Получать информацию по каждому региону могут помочь мобильные станции, однако в стране таких нет. 

"Государственная гидрометеослужба, даже получая оповещения населения, из-за отсутствия станций не может в сжатые сроки оценить уровень выбросов и предоставить населению данные о загрязнении окружающей среды в реальном времени", — говорится в проекте.

Количество автомобилей увеличивается

С каждым годом в Молдове растет число автомобилей, из них около 35% ездят на дизельном топливе. Такие транспортные средства в 30-50 раз больше загрязняют воздух, чем те, что используют бензин.

"Количество транспорта, продолжающее расти из года в год, а также ритм увеличения опасных для организма факторов могут привести к критическому уровню загрязнения воздуха. Это приведет к серьезным последствиям в экологии и социально-экономической сфере", — говорится в проекте закона. 

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Именно поэтому в стране необходимо предпринять меры для предотвращения загрязнения воздуха.

Эксперты посчитали, что в Молдове самые загрязненные автомобильным транспортом зоны – это Кишинев и его пригороды, Новые Анены и Бельцы.

Вместе с тем, за последнее десятилетие уровень загрязнения воздуха промышленными предприятиями уменьшился, однако связано это со снижением объема производства, а не с тем, что они стали использовать современные средства для предотвращения вредных выбросов. 

С учетом таких данных, министерство намерено к 2028 году снизить на 50% объем загрязняющих воздух выбросов. Для этого будет создаваться система мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

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Теги:
воздух, оборудование, загрязнение, качество, проверка, данные, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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