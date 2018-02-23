БАК-2018: что нужно знать лицеистам, их родителям и учителям

Подготовка к БАК-2018 в Молдове: что нельзя брать с собой на экзамен, как могут наказать учащегося за попытку списать или спросить о чем-то соседа, а также кому вообще не нужно сдавать тестирование?

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. До экзаменов на степень бакалавра осталось не так много времени. Учащиеся 12-х классов во всю готовятся к выпускным экзаменам. В пятницу в Официальном мониторе Республики Молдова вышел приказ министерства образования, культуры и исследований об утверждении положения о национальном экзамене бакалавра. Что нужно знать лицеистам о предстоящем тестировании?

© Sputnik/ Кирилл Каллиников БАК-2018: как пройдут выпускные экзамены в Молдове

В ходе основной сессии перерыв между экзаменами составляет не менее двух дней. На выполнение письменного теста отводится три астрономических часа — 180 минут. Превышение времени выполнения экзаменационных заданий запрещено. Помимо письменных тестирований некоторые еще и сдают практические экзамены по профилям "Искусство" и "Спорт".

Кому экзамен сдавать не нужно?

От письменного экзамена освобождаются (с выставлением оценки "10") обладатели дипломов I, II и III степеней республиканских олимпиад по данной дисциплине, организованных министерством в год выпуска, и обладатели индивидуальных медалей, полученных в период обучения в X-XII классах на международных олимпиадах.

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А от практической части экзамена освобождаются обладатели дипломов I, II и III степеней официальных международных чемпионатов, кандидаты, достижения которых соответствуют уровню мастер спорта/искусств, обладатели дипломов I, II и III степеней национальных чемпионатов, организованных министерством. А вот теорию по этому предмету, а также другие дисциплины им сдать придется.

Экзамен по иностранному языку не проходят те, кто успешно сдал признанные на международном уровне экзамены для подтверждения наличия компетенции владения иностранным языком и имеют сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком В2 или выше (С1 для кандидатов из билингвальных классов).

Что нельзя брать с собой на экзамен?

На экзамене по географии кандидатам разрешается иметь при себе школьные географические атласы, предусмотренные экзаменационной программой по географии, и линейку, а на экзамене по математике и физике — простой карандаш, линейку и резинку.

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Кандидату запрещено брать с собой на экзамен: таблицы, учебники, словари, корректор, записи, калькуляторы, мобильные телефоны, часы, средства для приема и передачи информации или другие источники информации, независимо от того, использовались они или нет.

Что делать если допустил ошибку в тесте?

"Если кандидат допустил в тесте ошибку и хочет ее исправить, то он может зачеркнуть горизонтальной линией неправильное слово/ряд/фрагмент. Сверху или в свободное пространство вписывается правильный вариант ответа, без использования корректора", — отмечено в тексте Официального монитора.

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При этом учащиеся не имеют права оказывать помощь в решении экзаменационных заданий другим или/и нарушать экзамен бакалавра в любой форме.

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Санкции и наказание

Те, кто пронес на экзамен запрещенные предметы или попытался помочь соседу, удаляются с экзамена, а их тесты аннулируются. Они не имеют права сдавать следующие тесты, а также участвовать в дополнительной сессии, а смогут сдать экзамен на степень бакалавра заново в основной сессии следующего года, без возможности учета оценок, полученных на экзаменах до удаления.

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Если нарушение, допущенное кандидатом, обнаруживается по завершении тестирования, Национальная экзаменационная комиссия изменяет результаты, объявляя соответствующего кандидата "удаленным с экзамена". А если это вскроется уже после того, как будет отпечатан диплом, то тут два варианта развития событий. Если документ об образовании еще не выдан, то его попросту аннулируют, а если он уже на руках у выпускника, то Национальная экзаменационная комиссия обращается в судебные инстанции с предложением об аннулировании диплома.