Из каких молдавских ресторанов надо бежать

Эксперт говорит о том, что должно насторожить при посещении предприятий общественного питания в нашей стране

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Ресторан в Молдове — больше чем ресторан. Это место, где встречаются родственники и соседи, соединяются города, районы и даже континенты. Основной массой населения ресторан воспринимается как место проведения свадьбы или кумэтрии. Культура элитного питания, как впрочем, и профессия ресторатора в нашей стране только развивается.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ян Маслюков: молдавский повар, который не любит мамалыгу

К счастью мы, пускай и медленно, обретаем знания в области тонких ресторанных материй — фирменных блюд и элитных посиделок. Как понять, какой ресторан по-настоящему хорош, а какой пытается таким казаться? Sputnik Молдова обратился за разъяснениями к эксперту — нашему земляку, ныне состоявшемуся ресторатору в одной из стран СНГ, Геннадию Быткэ. Он сформулировал основные признаки плохих ресторанов.

Всеобъемлемость.

Когда ресторан позиционирует себя как "Кавказская кухня" или "Восточная кухня", это говорит об отсутствии настоящей специализации и профиля. Это должно насторожить. Тем более странно читать про "европейскую кухню". Сюда же относятся огромные меню с блюдами абсолютно разной кухни мира. Не может повар или бригада поваров так "распыляться".

Жлобство.

Именно оно способно испортить настроение и воспоминания о хороших блюдах. Хлеб к дорогому супу за отдельную плату, печенье к чаю за деньги, тщательно подсчитанная стоимость долек лимона. Все это говорит о жадности и глупости хозяина. Человек, который экономит на мелочах, обязательно попытается сэкономить и на качестве блюд, и на зарплате персоналу. Жадный мистер Крабс, владелец закусочной из мультфильма Спанч-Боб, забавен только на экране. В жизни от таких нужно держаться подальше.

Неадекватность официантов.

Настоящий официант — это не студент или школьник, который подрабатывает когда в заведении много клиентов. Официант — это психологический склад, он должен быть профессионалом. Официант обязан разбираться в блюдах, должен давать дельные советы, он должен являться настоящим психологом. Знать, что такое аллергия на злаки или клубнику и предлагать альтернативу. Он не должен быть назойливым, не должен лезть в душу и не переставая что-то "впаривать".

Пустота.

Если ресторан не популярен, или используется сезонно, для свадеб, а в остальное время года он пуст. Это очень дурной знак. Такой ресторан нужно воспринимать как палатку для сельской свадьбы, которая вне свадеб свернута и лежит в гараже. Хороший ресторан — это всегда популярный ресторан, где, порой, приходится заранее резервировать места.

Чистота.

Это очевидно, но об этом тоже нужно напомнить. В ресторане должен чувствоваться запах уюта, а не кухни или моющих средств. "Лицо" ресторана, как ни странно — это туалет. По мишленовским правилам, мусорная корзина в туалете не может предоставить вам информацию о действиях предыдущего посетителя. Убирать нужно сразу за гостем.

Тревожных признаков у ресторанов на самом деле больше, утверждает Геннадий Быткэ, но самые главные мы перечислили. Есть ли в Молдове рестораны, которые отвечают требованиям самого строго гостя и лишены "тревожных звонков"? Конечно, есть. Наверняка читатели Sputnik Молдова знают о таких. Но не стоит забывать — в рейтинге ресторанов "Красный гид Мишлен" молдавских ресторанов пока еще нет. Когда они там появятся — об этом эксперты судить не берутся.