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Молдова 2018: не время любить?

CC BY 2.0 / Luis Hernandez
Общество
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Психолог говорит о том, как изменилось в последнее время отношение к любви.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik, Сергей Цуркану. День Влюбленных благополучно прошел и в ближайшее время нас всех ожидает не менее замечательный праздник — Международный женский день. Оба эти праздника связаны с чувствами и романтикой. Но, увы, все чаще слышны "тревожные звоночки" — люди самых разных возрастов жалуются на то, что романтики в наше время все меньше. И дело тут не в набившей оскомине ностальгии по прошлому. Дело, к сожалению, в другом.

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В ситуации нам поможет разобраться психолог Елена Ковалева.

О чем тоскуют люди? Чего им не хватает в отношениях друг с другом? 

"Мы называем романтику высокими чувствами. А для них характерна постоянная готовность дать другому человеку радость, счастье и благополучие. Это тот пик, на который выходит человек когда у него есть страсть, когда у него есть чувства к другому", — объяснила психолог.

Безвозмездно давать другому то, что можно оставить себе или "монетизировать". Эти стремления в наше время часто воспринимаются в лучшем случае как простота. А чаще — как неумение вписаться в современные экономические реалии. Увы, говорит Ковалева, превратно понятый индивидуализм не оставляет места для чувств. По крайней мере к другим.

"Сейчас главное — любовь к себе. Все заслоняет индивидуализм. Романтические чувства могут быть на основе сексуального порыва, но длительные чувства возможны, когда есть подготовка к ним. Нужно понять ценность другого человека, а не только собственную", — сказала собеседница.

Кто виноват и что делать? Как наполнить жизнь красотой, чувствами и романтикой? Кто именно несет ответственность за поколение бесчувственных эгоистов? 

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© AP Photo / Pier Paolo Cito
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"Даже учителя сейчас, на которых лежит большая доля ответственности в обучении детей правильному взаимодействию друг с другом, пытаются перекинуть это на родителей. Дескать, родители должны воспитывать, а они только преподавать. Некому формировать эти чувства", — отметила психолог.

В конце концов общество и его привычные принципы взаимодействия людей могут кардинально измениться. Страну могут заполнить человекообразные роботы, озабоченные только собственной персоной.

"Нет базы воспитательной, поэтому нет и романтики. Сейчас ведь время прагматиков. Прагматики всегда изучают, что полезно, а что вредно, что нам лучше всего обеспечит собственное благополучие. Когда прагматиков много, то меняется и общество, и его отношение к романтике", — резюмировала Ковалева.

Вместе с тем не стоит забывать — все в наших руках. Любое чувство — это чудо. А чудом нужно любоваться, и оно нуждается в защите. Позитивные эмоции, любовь — это часть человеческой природы, а не блажь и не признак того, что влюбленный и любящий человек — "лох". Бесчувственность и эгоизм — это именно те качества, которые не свойственны человеку, как бы не внушали обратное некоторые "матерые прагматики". И когда человек это понимает, праздником для него являются не только 14 февраля или 8 марта, но и каждый день, когда есть возможность любить — дышать по Высоцкому.

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Теги:
любовь, Молдова, Культура и искусство
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