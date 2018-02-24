Не снимать: когда фотографировать себе дороже

Неоправданная любовь к фотосъемке и мания непрерывно "щелкать" фотокамерой смартфона может стать причиной проблем как в Молдове, так и за рубежом.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik, Сергей Цуркану. Фотография давным-давно перестала быть элитным или профессиональным видом искусства — развитие цифровых технологий и изобретение смартфонов превратили процесс фотографирования в заурядный акт. А любители непрерывно снимать и выкладывать в сеть все стороны своей жизнедеятельности, по мнению психологов, страдают неврозом.

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Но бывает еще хуже — иногда любовь к постоянному поиску лучшего плана приводит к печальным последствиям. Что и где не стоит фотографировать — об этом Sputnik Молдова рассказывает эксперт по кибербезопасности и сотрудник одного из молдавских банков Александр Ф.

"Во-первых, — паспорта и кредитные карты. Конечно, это удобно если за границей вы все потеряете, а смартфон с их изображением останется. А если наоборот? Последствия могут быть очень печальными! А ведь находятся еще "умники", которые фотографируют тщательно записанные пароли и пин-коды", — сказал эксперт.

Еще одна страсть доморощенных фотографов — это выкладывать в социальные сети изображения купленных билетов на концерт, в театр, на самолет. Это глупо и неосмотрительно, утверждает Александр.

"Вы вполне можете лишиться похода на концерт — достаточно злоумышленнику прийти на мероприятие раньше вас и показать на контроле билет, который вы выложили в интернет. С билетом на самолет сложнее, но тоже есть нюансы. Если вы будете их всюду "светить", то возможны неприятности", — предупредил собеседник.

Страсть к путешествиям часто связана с желанием похвастаться друзьям (в том числе и виртуальным) количеством городов, где вы побывали и прозрачностью воды на пляжах.

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Квартирным ворам теперь не нужно устраивать слежку за вами в вашем дворе — достаточно отследить в сети ваши перемещения по многочисленным селфи. Именно поэтому эксперты рекомендуют отчеты о путешествиях выкладывать в сеть по приезду домой. Тем более, так удобней систематизировать поездку и понять, что было главным.

И последняя опасность — возможно самая серьезная, тоже связана с неуемным желанием фотографировать и ездить по миру.

"Есть страны, в основном на Востоке, где не принято фотографировать людей. Может случится не просто скандал, а кое-что и похуже. Собственно, и в Европе вы должны получать разрешение на съемку прохожих. Ну, а если вы едете, например, в КНДР туристом и там решите сделать несколько "редких фото" — мой совет — не делайте", — сказал Александр.

Фотография — это красота, память, искусство и ремесло. И для того, чтобы этот вид деятельности приносил только позитивные эмоции, а не проблемы, нужно придерживаться перечисленных выше правил. Их немного, но они чрезвычайно важны для вашей безопасности — финансовой и личной.