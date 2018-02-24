Сколько в Молдове стоят друзья

Социальные сети и виртуальные друзья предназначены не только для общения, но и для обогащения.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей", — песенка из советского мультфильма, в которой звучат стихи Юнны Мориц известна многим и казалось, что смысл ее очевиден и вечен. Но, увы, — все течет, все меняется. Мориц сейчас пишет о другом, а отношение к друзьям у некоторых граждан нашей страны также весьма изменилось, подтверждением этому служит скриншот.

© Photo: Facebook Скриншот поста в социальных сетях

Для читателей, не владеющих государственным языком, поясняем — автор рекламного объявления продает аккаунт в популярной социальной сети за 250 долларов. Покупатели, по мнению продавца, должны заинтересоваться наличием 2127 друзей, все из которых "автохтонны" — жители Молдовы.

Благодаря этому уникальному объявлению мы можем высчитать стоимость одного молдавского друга — она равна 0,1175 доллара или примерно 2 леям. Стоимости одного проезда в троллейбусе.

Успокоить теперь может лишь одно — мы не знаем, каково качество продаваемых. Возможно они чем-то огорчили продавца, или поступили с ним не по-товарищески и расстроили его. На всякий случай — советуем проверить, нет ли у вас в друзьях этого оборотистого друга.