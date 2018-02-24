Узнай это место в Кишиневе по старинной картине

56 лет назад художник Алексей Васильев запечатлел на холсте место встречи старого и нового Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Старый и новый Кишинев" — именно так называется картина художника А.Васильева, написанная им в далеком уже 1962 году. По сюжету полотна ясно, что новый Кишинев уверено побеждает старый — "хрущевки" надвигаются, и подъемные краны беспощадно расправляются со старыми лачугами. Однако учтите, дорогие читатели, сюжет этот вовсе не абстрактный, нарисована известная улица столицы с балкона "элитного" тогда (да и сейчас) дома.

© Photo: Наталья Алексеевна Васильева Картина "Старый и новый Кишинев"

Попробуйте узнать улицу, а свои версии пишите в комментариях под этой публикацией. И чуть ниже — фотография подсказка.