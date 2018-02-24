Таким Кафедральный собор вы, скорее всего, не видели

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Кафедральный собор Кишинева является главным символом молдавской столицы. За время своего существования, а построен собор был почти 200 лет назад — с 1830 по 1836 годы, Собор Рождества Христова (именно так он официально называется) претерпел метаморфозы, безвременье, частичное разрушение. Многие эти события запечатлены на фотопленке. Сегодня мы увидим малую часть фотографий Кафедрального Собора.

В самом начале 90-х годов прошлого века собор, который являлся тогда выставочным залом, был возвращен церкви. После этого началась его реконструкция.

© Photo: Мой город Кишинёв Реставрация Кафедрального собора в Кишиневе, начало 90-х годов ХХ века

При реставрации использовался вертолет.

© Photo: Мой город Кишинёв Реставрация Кафедрального собора в Кишиневе, начало 90-х годов ХХ века

В 1997 году была вновь отстроена колокольня возле собора.

© Photo: Мой город Кишинёв Реставрация колокольни у Кафедрального собора в Кишиневе, конец 90-х годов ХХ века

С тех пор Кафедральный собор выглядит так, каким мы его видим и сейчас. Ну и в качестве исторического сюрприза — фотография 1963 года.