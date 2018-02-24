Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самая низкая температура воздуха 24 февраля была зарегистрирована 101 год назад. Такие данные представила Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы.
В 1917 году столбик термометра опустился до —20,3 градуса по Цельсию.
Самый теплый день 24 февраля метеорологи зафиксировали в 1966 году. Тогда приборы зарегистрировали весеннюю температуру +18,6 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 24 февраля, составляет 38,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.