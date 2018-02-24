Тысячи молдавских водителей останутся без прав

Водительские права тех, кто получил их незаконным образом, будут аннулированы

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. На заседании кабина Павла Филипа принято решение, которое вряд ли понравится некоторым молдавским водителям. Граждане, получившие водительские права незаконным образом — при помощи взятки или мошенничества, лишаются этого документа и, соответственно, права вождения.

"В случаях обнаружения мошенничества при экзамене и документации с водительскими правами результаты экзамена и/или полученного сертификата будут аннулированы", — утвердили члены Кабинета министров. Правительство ввело эту норму путем внесения изменений и дополнений в Положение, утвержденное Постановлением Правительства № 1452 от 24 декабря 2007 года.

В утвержденном документе также оговариваются ситуации, которые будут служить основанием для отмены экзамена или разрешения на вождение. Например, когда экзаменатор сообщает правильные ответы на теоретический тест проверяемому кандидату; если проверяемому кандидату помогает другой человек; экзаменатор игнорирует нарушения, совершенные кандидатом во время практического экзамена. Основанием для отмены экзамена также будет и игнорирование экзаменатором нарушений, допущенных кандидатов в ходе практического экзамена или если экзаменатор укажет кандидату выполнение определенных маневров, которые нарушают правила дорожного движения или дорожных знаков.