Неожиданный поворот: кишиневцам официально запретили ходить налево

И только указательные стрелки знают, где ваша верная дорога.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Внимательные водители обратили внимание, что некоторые светофоры в Кишиневе, скажем так, "заиграли новыми красками" и преисполнились любви.

© AP Photo / Martin Meissner Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

В самом прямом смысле этого слова.

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Оказывается, ко Дню святого Валентина в столице на проспекте Штефане чел Маре в Кишиневе появились необычные светофоры, в центре которых отчетливо видны сердца.

Как отметили в пресс-службе Дорожной полиции, инициатива принадлежит ведомству. Таким образом жителей столицы поздравили с Днем всех влюбленных.

Праздник прошел, а светофоры остались – на радость всем водителям.