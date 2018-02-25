Полный демонтаж: Кишинев освобождается от незаконных заграждений

Власти Кишинева, видимо, не намерены больше мириться с тем, что без их разрешения кто-то устанавливает заграждения для проезда транспорта, и решили их ликвидировать.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Сотрудники претуры кишиневского сектора Рышкань продолжили освобождение муниципальной территории от незаконных заграждений.

На официальной странице в Facebook рышкановской претуры сообщается, что были ликвидированы заграждения, не дававшие проезда автомобилям, на углу улиц Аэродромной и Тудора Владимиреску, у домов по адресам Колумна, 150, Московский проспект, 13.

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По слова претора сектора Рышкань Николае Балаура, в список мест, где предстоит ликвидация заграждений, включены территории близ домов по адресам: улица Мирон Костин, 11/3, улица Флорилор, 8/3, улица Димо, 22, улица Киевская, 16/1, проспект Григоре Виеру, 21/2, Московский проспект, 12/2. Список пополняется сообщениями пожарных и спасателей, а также жильцов домов.

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Напоследок, как всегда, вопрос без окончательного ответа. Как отреагирует претура другого столичного сектора, Ботаники, на это видео, опубликованное в Сети? Примет ли она эстафету у рышкановских коллег? На этих кадрах — улица Пригорень.