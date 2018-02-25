Научились ли в Молдове культурно выпивать

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. В народе давно бытует выражение: "сто грамм — это не стоп-кран, дернешь — не остановишься". Как бы смешно это не звучало, но многие жители нашей республики отмечают праздники (а некоторые и коротают будни) именно по этому принципу, ведущему напрямую к тяжелым формам алкоголизма.

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Доказательством тому служат многочисленные социологические исследования, которые не раз выводили Молдову на лидирующие места рейтингов самых пьющих стран Европы. Более того, не раз выяснялось, что самыми популярными в народе спиртными напитками является не вина, столь характерные для Молдовы, а именно водка и пиво.

Когда "цветное" выигрывает у "беленькой"

Между тем, если окинуть взором простого обывателя, расслабляющегося в увеселительных заведениях столицы, можно проследить, что именно розовое вино и предпочтение к нему "наступает на пятки" водке и пенному хмельному напитку.

Так ли это, либо увлечение этим напитком — лишь торжество маркетинга и сиюминутная дань моде, стремление столичных жителей быть в тренде?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала организатор ежегодной выставки EXPOVIN-Moldova Марина Тирон.

"Вина марки "rose", обязаны своей популярностью, в первую очередь маркетологам. С момента появления они начали активно продвигаться рекламщиками и, надо признать, заинтересовали жителей нашей республики. У этих сортов есть нотки очень понятные простому потребителю, не особо разбирающемуся в тонкостях букетных сочетаний вин. Если простому человеку предложить какое-нибудь выдержанное красное вино, пользующееся заслуженным авторитетом у сомелье, он просто может "не понять" этот напиток", — подчеркнула собеседница.

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По словам Марины Тирон, рядовой потребитель не должен быть экспертом, ему достаточно определять вино по принципу: нравится ему напиток или нет, вкусный он для него или не очень. В этом смысле, по мнению собеседницы, розовые сорта вин наиболее понятны обычному человеку, решившему скоротать вечер со своей второй половиной, или провести его в шумной компании друзей.

"Среди сомелье есть такой термин — "питкое" вино, который очень хорошо характеризует марки "rose". Эти вина за счет своего цвета, легкости, возможности выпив бокал летом не охмелеть, приобрели заслуженную репутацию среди жителей республики. Ну и, конечно же, свою роль в продвижении этих сортов сыграли маркетологи, которые популяризировали "rose". Но это вовсе не означает, что знаменитые сухие красные и белые вина через год-другой не отвоюют у розовых незначительно утраченные позиции", — отметила собеседница.

Главное, чтобы пузырьки "носом не пошли"…

По словам Марины Тирон, хорошо хотя бы то, что граждане республики постепенно приходят к культуре потребления спиртных напитков, начинают получать удовольствие не от количества, а от качества, не от стадии опьянения, а от легкости напитка, уходят из категории любителей крепкого алкоголя в касту ценителей сухих вин, в том числе и игристых.

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"Это касается и игристых вин. На пространстве бывшего СССР укоренился культ полусладких или даже сладких игристых вин, в то время как в Европе эталоном в этой категории считается "брют". Задача производителей постепенно воспитать потребителя, переучить его, что так называемое "шампанское" должно быть исключительно сухим или даже марки "extra-brut". Однако этот процесс — это дело не одного года. И на полках в магазинах мы по-прежнему видим и полусладкие, и сладкие игристые вина, что, конечно, — исключение из правил", — подчеркнула Тирон.

Одна старинная английская пословица гласит: "нет ничего лучше старых друзей и старого вина".

Добавляя к британской народной мудрости, следует отметить лишь, — важно, чтобы друзей и общения было больше, а вино лишь скрашивало процесс, а не наоборот.