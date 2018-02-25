Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

Опубликованное в соцсетях видео показывает, как можно создать в Кишиневе автомобильную пробку даже в том месте, которое абсолютно не предполагает такого явления.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Как любой современный развивающийся город, Кишинев всегда имел великое множество недостатков — при создании чего-то нового невозможно учесть всех нюансов и предусмотреть все трудности, с которыми могут столкнуться некоторые категории жителей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выжить в Кишиневе в пробке, или Этому городу нужен супергерой

Но есть в нашем городе несколько настолько больных вопросов, что диву даешься, как мы при них умудряемся жить, ездить на автомобилях, более-менее быстро перемещаться пешком и т.д.

Видео, опубликованное в соцсетях, демонстрирует небольшую по ширине проезжую часть, проложенную в толще "магалы" на Малой Малине.

Каждый день, по утверждениям очевидцев, там в час пик царит сплошная пробка, растянувшаяся на несколько километров.

Что тому виной, сказать можно. Правда, чтобы не соврать, необходимо изучить весь спектр вопросов, связанных с особенностями кишиневского автодвижения. На первый взгляд, все дело в постоянном увеличении в городе "поголовья" транспортных средств и, соответственно, запруженность главных дорожных артерий. С другой же стороны, Кишиневу не помешает десятка два новых дорог, чтобы ежедневные пробки хоть как-то "рассосались". В этом случае придется сносить старые дома, строить новые и (!) бесплатно переселять туда жильцов. Но для всего этого нужны средства, и немалые. А где их взять вечно дотационной республике?