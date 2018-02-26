Абитуриент-2018: какие новые специальности появятся в молдавских ВУЗах

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Министерство просвещения Молдовы планирует увеличить число бюджетных мест в высших учебных заведениях страны в 2018 году на 51 единицу. Таким образом госзаказ на новых специалистов составит 4982 человека, которых обучат по 169 специальностям.

По 10 бюджетных мест в молдавских университетах зарезервировано за такими профессиями как теле- и радио-коммуникации, машины и механизмы в строительстве, инженеры деревообработки, инженерия производственного дизайна. По прогнозам профильного министерства, вакансии в данных областях через несколько лет появятся у крупнейших операторов мобильной телефонии и кабельного телевидения, а также у строительных компаний.

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По данным министерства просвещения, в последние годы отмечается повышенный интерес к такой специальности как инженерия окружающей среды, которую преподают в Техническом и Аграрном университетах. Профессия предусматривает предупреждение рисков, связанных с экологией. Число бюджетных мест по данной специальности увеличено на 10 единиц.

Климатические изменения заставляют министерство задуматься над подготовкой новых специалистов, которые могли бы противостоять глобальным переменам. Поскольку продуктивность сельхозкультур за последние 30 лет существенно снизилась, в будущем учебном году 10 бюджетных мест будет зарезервировано за такой профессией как селекция и генетика.

Новая специальность появится в области физической культуры. По мнению министерства просвещения, спортивным клубам и секциям сегодня не хватает профессиональных менеджеров. Еще одна новая профессия (общая медицинская помощь) пока проходит оценку в Национальном Агентстве качества профессионального образования. В случае, если ее одобрят, по этой специальности будет открыто 15 бюджетных мест. В свою очередь число санитарных врачей в обозримом будущем в Молдове сократится в 3 раза. Как поясняют в профильном ведомстве, это связано с реорганизацией госструктур в данной области.

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По официальным данным, в 2018 году число выпускников молдавских лицеев составит 11569 человек, что на 800 человек больше, чем в 2017-м году.