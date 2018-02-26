МВД предлагает изменить правила в приграничной зоне

Они касаются деятельности охотников и нахождения в защитной полосе других гражданских лиц.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Дорожный знак "ZONA DE FRONTIERA" будет находиться на расстоянии 10 километров от государственной границы. Одновременно с этим МВД предлагает пополнить список приграничных сел.

© Fotolia/ VILevi Опасная инфекция бушует в Европе

В него войдут более 120 новых населенных пунктов, в том числе находящихся на левом берегу Днестра.

С этой и другими поправками, касающимися режима нахождения в приграничной зоне, выступает МВД Молдовы.

Одно из нововведений коснется охотников. В частности, профильное ведомство предлагает ввести новые правила получения разрешения на отстрел животных в приграничной зоне.

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Разрешение на охоту будет выдаваться в письменной форме местным отделением Пограничной полиции. Наличие соответствующей бумаги будет давать право на охоту на этой территории на один день в течение определенного периода. Для того, чтобы получить документ, необходимо собрать кипу справок, срок рассмотрения которых приграничной полицией составит до пяти дней.

"Это будет первый фильтр, который не допустит участия в охоте людей, не получивших разрешение, и таким образом снизится количество нарушений на данном сегменте", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Приграничная полиция получит право прервать действие разрешения, если будут выявлены нарушения правил охоты в приграничной зоне.

Тот самый знак, о котором нужно знать. pic.twitter.com/d97I8QDcjB — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 26 февраля 2018 г.

Еще более строгие правила будут действовать по периметру так называемой защитной полосы. Ее предлагается установить в 15 метрах непосредственно от границы. Находясь в защитной полосе, не разрешается иметь при себе оружие, сигареты, более чем 100 штук и более трех литров алкогольных напитков. Данные правила не распространяются на тех граждан, которые пересекают государственную границу через пункт пропуска, за исключением пешеходов.