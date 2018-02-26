Кишиневские подземки: открыть нельзя спуститься

Город-сказка, город-мечта, попадаешь в его подземные переходы и не хочешь больше туда спускаться: что намерены делать власти Кишинева с проблемой столичных подземок?

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Столичная администрация взялась за проблему подземных переходов. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду считает, что эти развязки нельзя закрывать на ночь. Она сообщила, что в некоторых подземках Кишинева уже начали снимать ограждения.

"Демонтаж произошел там, где закрывали на ночь подземные переходы, и у людей не было возможности ими воспользоваться. Считаю, что закрывать переходы абсолютно недопустимо", — сказала Раду в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб.

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Она подчеркнула, что подземные переходы принадлежат муниципию и были построены для жителей Кишинева, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

По ее словам, если предприниматели не снимут ограждения до установленного срока, а на это отведена текущая неделя, то этим уже займутся правоохранительные органы. Кроме того, как подчеркнула Раду, будут пересмотрены и контракты на аренду помещений в подземных переходах.

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Чиновница отметила, что по итогам детальной проверки выявлено, что над большей частью подземных переходов незаконно возведены постройки. В ближайшем будущем, как она пояснила, эти конструкции планируют демонтировать. Раду отметила, что в будущем нельзя допускать незаконное строительство в Кишиневе.

"Все подземные переходы, которые находятся в собственности и под управлением муниципалитета, в этом году будут отремонтированы. Управление транспорта работает над завершением проекта по восстановлению подземных переходов", — сказала Раду.

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И.о. мэра пояснила, что планируется заменить лестницы, пандусы, а также разобраться с освещением.

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Все это, конечно, правильно и необходимо городу, но есть одна основная проблема — это культура населения, а точнее сказать, ее отсутствие. К примеру, подземный переход у Академии наук Молдовы и гостиницы "Националь" находится в абсолютно бедственном положении — он попросту превратился в отхожее место, будучи безхозным. Помимо зловония и куч мусора в этом переходе в принципе отсутствует освещение. Именно поэтому многие кишиневцы стараются обходить данную подземную развязку стороной. Себе, как говорится, дороже, лучше через "зебру" перейти и потерять пару минут, чем спускаться в такую-то клоаку.

Не лучше судьба и у других переходов столицы, большинство из которых находится в таком удручающем состоянии, что, кажется, будто пережили ураган. Видимо, предпринять надо не только те меры, которые предложила Силвия Раду, но и что-то еще. В решение этой проблемы должны включиться и другие ведомства страны, и мы сами — жители Молдовы.