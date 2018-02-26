Опубликован рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

У кого в Молдове зарплата в два раза больше, чем у врачей и учителей: представлен топ самых высокооплачиваемых специальностей в стране.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Обнародована информация о том, сколько в Молдове в среднем получают врачи, учителя и работники производственного сектора, а также данные о самых высокооплачиваемых специальностях в стране.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему зарплаты и доходы молдаван не успевают за ростом цен

Согласно статистике, самые большие заработки зарегистрированы у сотрудников финансовой/страховой деятельности, а также инфокоммуникационного сектора. Они в среднем получают примерно по 13 тысяч леев (около 780 долларов США по текущему курсу Нацбанка страны). На третьем месте по заработку расположились работники сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха — в среднем чуть более 11 тысяч леев (порядка 660 долларов).

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Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около трех с половиной тысяч леев (209 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, не дотягивает до пяти тысяч леев (280 долларов), а в сфере здравоохранения — чуть больше шести тысяч леев (370 долларов). "Получки" работников производственного сектора в среднем немногим превышают шесть тысяч леев (380 долларов).

В целом средняя номинальная оплата труда в нацэкономике составила в 2017 году пять тысяч 697,1 лея, увеличившись за год на 12,1% в номинальном выражении, а в реальном выражении — на 5,2%.