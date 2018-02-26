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Автомобильная пробка

Полиция предупреждает: Кишинев во вторник встанет в пробках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Движение транспорта в Кишиневе будет затруднено – по каким улицам ограничат проезд в связи с визитом в Молдову премьер-министра Румынии.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Премьер-министр Румынии Василика-Виорика Дэнчилэ прибудет в Кишинев во вторник, 27 февраля, с официальным визитом. В связи с этим, как сообщили в пресс-службе Национального инспектората по патрулированию, изменится движение транспорта в молдавской столице.

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"Во вторник, 27 февраля, в Республике Молдова с официальным визитом будет находиться премьер-министр Румынии Василика-Виорика Дэнчилэ. Таким образом, движение транспорта по некоторым улицам столицы временно ограничат", — сообщили в инспекторате.

В частности, движение ограничат по периметру улиц:

  • ул. М.Б. Бодони — Букурешть — Мария Чеботарь — 31 Августа 1989 года;
  • бульвар Штефана чел Маре — М.Б. Бодони — Вероника Микле — А. Пушкина;
  • бульвар Штефана чел Маре — Чуфля (центральное здание Академии наук Молдовы);
  • ул. Буребиста — бульвар Дачия (Центр матери и ребенка).

"Офицеры национального инспектората по патрулированию обеспечат общественный порядок и безопасность дорожного движения для предотвращения возможных нарушений", — сообщили в инспекторате.

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Теги:
пробки, визит, полиция, Виорика Дэнчилэ, Молдова, Румыния, Кишинев
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