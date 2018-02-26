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В Молдове за трансляцию российских новостей оштрафовали "РТР-Молдова"

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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В Молдове начали штрафовать за невыполнение запрета трансляции российских новостных передач: КСТР не понравились репортаж о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в РФ.

КИШИНЕВ, 26 фер — Sputnik. Координационный совет по теле и радиовещанию (КСТР) Республики Молдова оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за ретрансляцию российских новостей.

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Поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия, официально вступили в силу в Молдове 12 февраля этого года. Трансляция других программ разрешена.

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Члены Координационного совета по теле и радиовещанию на заседании в понедельник отметили, что "РТР-Молдова" нарушил местное законодательство, ретранслировав новостные сюжеты, взятые с телеканала "Россия 1".

"Предлагается оштрафовать телеканал "РТР-Молдова" на 50 тысяч леев (около 3 тысяч долларов США по ткущему курсу Нацбанка)… Принято единогласно", — заявил в понедельник на заседании КСТР Драгош Викол.

Гендиректор "РТР-Молдова" Евгений Сергеев считает, что это решение КСТР незаконно.

"Согласно вступившим в силу запретам, то есть согласно статье 9 Кодекса о телевидении и радио, запрещены программы, которые произведены на территории стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом нет ни слова о каких-либо запретах на покупку новостных сюжетов, новостей и чего угодно из той же России", — сказал Сергеев.

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По его мнению, "КСТР дал собственное толкование, и по его версии запрещена даже покупка и использование новостей из Российской Федерации".

Сергеев отметил, что представители телеканала намерены опротестовать решение КСТР. "Мы дождемся получения в письменном виде их решения. После этого наши юристы будут в обязательном порядке обжаловать это", — заключил Сергеев.

Согласно действующему законодательству, за повторное нарушение грозит штраф от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

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Теги:
РТР-Молдова, новости, штраф, Молдова, Россия
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