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Алексей Петрович

Отступить, чтобы вернуться и победить: кавалеристы в Молдове на полях ВОВ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (210)
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Книга о Первом кавалерийском корпусе имени Совнаркома УССР вышла в Молдове при поддержке правительства Москвы.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik.  Фотоальбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина", посвященный памяти воинов первого гвардейского кавалерийского корпуса имени Совнаркома УССР был представлен в пресс-центре Sputnik Молдова.

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik/ Ольга Ландер
Архетип подвига: майор Филиппов и солдат ВОВ Соловьев

Книга издана при поддержке правительства Москвы. Гостями встречи стали ветераны Великой Отечественной войны, руководители и активисты общественных организаций, историки и журналисты.

Издание представил его автор-составитель, руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Он рассказал о том, как зародилась идея создания книги о прославленном воинском подразделении.

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"Первый кавалерийский корпус принимал участие в присоединении Бессарабии к Советскому Союзу в июне 1940 года. Перед началом Великой Отечественной войны дислоцировался в Молдове. Воины-кавалеристы первыми встретили натиск вражеских сил в первые часы Великой Отечественной войны. С тяжелыми боями они отходили вглубь страны, сражаясь за каждый метр родной земли. Корпус принимал участие в оборонительных боях на территории Украины, сыграл важную роль в защите столицы СССР — Москвы", — рассказал Петрович.
По его словам, за мужество, проявленное в боях, подразделение было переименовано и удостоено гвардейского звания.

Владимир Войцехович
© Sputnik/ Alexandr Osmatesco
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"Первый гвардейский кавалерийский корпус принимал участие во многих операциях Великой Отечественной войны, завершив свой боевой путь на берегах Эльбы. В память о героях-кавалеристах летом 1941-го сражавшихся на молдавской земле, по инициативе комсомольцев завода "Молдавгидромаш" у села Иванча Оргеевского района был сооружен мемориальный комплекс, проведена масштабная поисковая работа по сбору воспоминаний ветеранов корпуса", — отметил Петрович.

Он добавил, что после распада СССР памятник неоднократно подвергался нападению вандалов, а альбомы с архивными материалами лишь чудом сохранились в архиве руководителя поисковой группы Александра Томши.

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"В 2014 году общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" при поддержке Российского центра науки и культуры в рамках акции "Свеча Памяти" провели благоустройство мемориального комплекса, восстановили разрушенные элементы. Тогда же для изучения нам были переданы спасённые альбомы с воспоминаниями ветеранов и фронтовыми фотографиями. После трёх лет работы над расшифровкой материалов, сбора архивной информации благодаря поддержке Московского дома соотечественника, Московского центра международного сотрудничества и правительства Москвы, свет увидело уникальное красочное издание", — сказал Петрович.

Михаил Геженко
http://i.vimeocdn.com
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Почётный гость мероприятия, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы, Михаил Денисович Геженко подчеркнул важность того, что работой по сохранению исторической правды о событиях войны сегодня занимается молодежь — внуки и правнуки солдат-победителей.

Бывший руководитель поисковой группы "Котовец", главный инициатор увековечения памяти о героях-кавалеристах на молдавской земле Александр Томша рассказал, как собирались материалы, вошедшие в издание. Он отметил, что в архиве, собранном поисковиками-комсомольцами, есть еще много материалов, которые должны быть известны широкой общественности, и выразил надежду, что они войдут во второе издание книги.

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Руководитель Российского центра науки и культуры Михаил Давыдов высоко оценил появление фотоальбома, посвященного событиям Великой Отечественной войны. По его словам, в условиях попыток фальсификации истории распространение объективных исторических знаний должно быть повсеместным. Российский дипломат заверил, что представительство Россотрудничества будет поддерживать такие начинания молдавских общественных организаций.

Ветеран Михаил Геженко: Я остался один из всего расчета
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Ветеран Михаил Геженко: "Я остался один из всего расчета"

Историк и политолог Борис Шаповалов поблагодарил автора за проделанный труд и отметил, что книга о воинах-кавалеристах — это не только дань подвигу героев Великой Отечественной войны, но и ценное свидетельство о событиях войны для граждан нашей страны, прежде всего, для молодежи.

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Директор историко-краеведческого музея города Оргеева Андрей Калча поддержал коллегу и озвучил предложение провести презентацию фотоальбома в учебных заведениях Оргеевского района, в местах, где 77 лет назад насмерть стояли воины Первого кавалерийского корпуса.

Фотоальбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина" — издание гуманитарное и на полки книжных магазинов поступать не будет. Книги будут переданы в учебные заведения Республики Молдова. Также экземпляры книги будут направлены в города и регионы Российской Федерации, которые в годы Великой Отечественной войны защищали воины Первого гвардейского кавалерийского корпуса.

  • Представлен альбом От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина
    Представлен альбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Алексей Петрович
    Алексей Петрович
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Представлен альбом От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина
    Представлен альбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Представлен альбом От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина
    Представлен альбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко
    Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко
    © Sputnik/ Alexandr Osmatesco
  • Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко
    Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко
    © Sputnik/ Alexandr Osmatesco
1 / 6
© Sputnik / Miroslav Rotari
Представлен альбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина"
Тема:
Наследники великой Победы (210)

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Теги:
альбом, презентация, Великая Отечественная война, Первый гвардейский кавалерийский корпус имени Совнаркома УССР, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Алексей Петрович, СССР, Молдова, Кишинев
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