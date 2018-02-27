Непогода в Молдове: премьер созвал экстренное заседание

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Премьер-министр Павел Филип созвал во вторник чрезвычайное заседание правительства в связи со сложными метеоусловиями, потребовав эффективного взаимодействия ответственных ведомств во избежание кризисных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

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В республике с 25 февраля по 2 марта действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием. Арктический циклон принес с собой резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до —10, — 15 градусов, а 26 февраля и 1 марта — до —15,-19 градусов по Цельсию. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, 27 февраля по всей стране – метели.

"Что касается состояния дорог, оно удовлетворительное. Только на юге страны есть заснеженные участки. Перебоев с подачей электроэнергии нет", — сказано в сообщении кабмина.

Премьер потребовал увеличить на трассах число патрулей и полиции, чтобы в случае непредвиденных ситуаций гражданам оказывали своевременную помощь.

При ЧП люди могут звонить по номерам 901, 902, 903 и 022-78-50-32.

© Sputnik/ Мария Никитич Кишинев замело снегом: город стоит в пробках

По данным Госадминистрации автомобильных дорог, на расчистку трасс от снега и на борьбу с гололедом в минувшие сутки вышли 53 единицы спецтехники и 75 рабочих, которые рассыпали 306,1 тонны противогололедного материала.

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Скользкие участки на данный момент есть на трассе R14 Флорешты-Сорока-Арионешты, М1 Кишинев-Дубоссары, R30 Штефан-Водэ – граница с Украиной, R31 Тудора-Паланка, R3 Бозиень-Чимишлия, М3 Чимишлия Комрат, М3 Комрат-Светлый, М3 Светлый-Бурлачены, М3 Бурлачены-Вулканешты, М3 Вулканешты-Джурджулешты, R34 Хынчешты-Леова, R34 Леова-Кантемир, R34 Кантемир-Кагул, R34 Кагул-Слобозия Маре.