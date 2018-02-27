Советы водителям: как в метель добраться из пункта А в пункт Б

Непогода вмешалась в организацию автомобильного движения по всей стране, а также в образовательный процесс – порядка 200 школьников не добрались в свои учебные учреждения.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды — на страну обрушились сильные морозы. Вместе холодами в республику пришел и снег. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в ближайшие дни. Из-за этого затруднено автомобильное движение, а восемь школьных автобусных рейсов в нескольких районах Молдовы и вовсе отменили.

Кошмарное утро в Молдове: в последующие дни будет еще хуже>>>

"В шести районах Республики Молдова из-за заснеженных дорог и трех сломанных автобусов восемь школьных рейсов отменены — 201 ученик не доставлен на занятия", — отметили в пресс-службе ведомства.

Весна отменяется: синоптики обещают крепкие морозы в Молдове>>>

Среди отмененных рейсов из-за заснеженных дорог:

Кагульский район — село Южное — село Бурлачены, село Спикоасэ — село Бурлаку (72 школьника). Кантемирский район — село Крэчун — село Тартаул (24 школьника. Тараклийский район — села Мурэчены и Сачие — теоретический лицей в селе Чумай (41 ученик).

Из-за проблем с транспортом:

Хынчешсткий район — село Сэрата Мерешень — село Сэрата Галбенэ (64 школьника не попали в школу из-за того, что в автобусе замерзло топливо).

Унгенский район — села Пояна, Мирчешты, Богений Векь, Иворень — село Богений Ной (родители сами отвезли школьников в учебное заведение).

Оргеевский район — село Похорничены — Оргеевкая гимназия (из-за поломки автобуса школьников развезли на другом транспорте).

В связи с непогодой полиция советует автолюбителям следующее:

Водитe авто аккуратно, сохраняйте небольшую скорость.

Тормозите вовремя.

Проверьте уровень топлива, масла, антифриза, жидкости для ветрового стекла и систему отопления.

Почистите фары и систему клаксона.

Перед отправлением включите фары и не выключайте их на протяжении всего пути следования.

Держите в багажнике лопату и песок, а в салоне — воду, теплую одежду, полностью заряженный мобильный телефон, лекарства.

Об изменениях погоды информируйте других водителей по телефону, в соцсетях и т.д.

Не забывайте о цветах светофора.