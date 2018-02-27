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Муниципальный совет

Мунсовет Кишинева дал "зеленый свет" отставке Киртоакэ

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (390)
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Советники ознакомились с заявлением Дорина Киртоакэ, который объявил о том, что покидает пост мэра молдавской столицы. Дальше дело за Центризбиркомом.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на чрезвычайном заседании во вторник принял к сведению заявление об отставке Дорина Киртоакэ с поста примара столицы. 

Силвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

Киртоакэ 16 февраля объявил на пресс-конференции о том, что подает в Центризбирком и примэрию заявление о своей отставке. По его словам, в течение 30 дней ЦИК должен назначить дату местных выборов.

Как уточнили в муниципальном совете, в Центризбирком заявление Киртоакэ попало 19 февраля.

Ранее глава ЦИК Алина Руссу сообщила Sputnik, что после принятия муниципальным советом к сведению заявления Киртоакэ об отставке комиссия проанализирует дело и установит дату местных выборов. 

Руссу пояснила, что поскольку на 20 мая в некоторых населенных пунктах назначены выборы, то и в Кишиневе их могут провести в этот же день.

В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью". 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ. 

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов. 

Быть избранными примарами могут граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом и достигшие на день выборов возраста 25 лет.

Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Dorin Chirtoacă și oile
© Photo: Anonim
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Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (390)

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Теги:
отставка, заявление, местные выборы, муниципальный совет, ЦИК, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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