Ультиматум в действии: Жиздан рассказал, кто может потерять работу в полиции

Министр внутренних дел в интервью студии Sputnik Молдова рассказал, все ли полицейские справятся с грядущими тестами по физподготовке.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Глава МВД Александр Жиздан склонен полагать, что в рядах полиции не будет сотрудников, которые не смогут справиться с тестированием по физической подготовке. Об этом министр рассказал в эфире студии Sputnik Молдова.

Ранее Жиздан объявил, что в мае 2018 года все сотрудники МВД, занимающие ответственные должности, должны будут пройти четыре теста по физподготовке, а те, кто не справится с экзаменом, могут потерять свою должность и место работы. После ответственных лиц придет черед всех полицейских, которые трудятся в системе МВД.

"Не думаю, что будут полицейские, которые не смогут пройти нормативы, потому что коллегам из полиции было предоставлено достаточно времени. Но не только в полиции, во всей структуре сотрудники будут больше заниматься спортом", — заявил Александр Жиздан.

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Глава МВД обратил внимание на то, что раньше уже существовали правила, по которым для повышения в должности, кроме прохождения комиссии и теста на интеллектуальные возможности, нужно было проходить экзамены по физической подготовке и стрельбе.

"По сути, мы вернулись к старым стандартам, обязующим сотрудников заниматься спортом. Подготовленный человек способен более эффективно бороться с преступностью", — пояснил Жиздан.

Министр рассказал о том, что до сих пор были случаи, когда правоохранители выезжали на место преступления ночью и оказывалось, что "местный участковый был в десяти метрах от места преступления". Однако на вопрос о том, почему он не вмешался, тот отвечал, что ничего не видел. Но, как отметил Жиздан, "физическое состояние участкового оставляло желать лучшего".

"Во-первых, связь между физической подготовкой и действиями – самая прямая. Во-вторых, обязанность людей из системы активнее заниматься спортом приведет их к здоровому образу жизни. Надеюсь, что также спорт поможет им научиться расслабляться", — заключил Жиздан.