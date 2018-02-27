Елена Шатохина: жизнь - для творчества и творчество о жизни

Не стало Елены Шатохиной, журналиста, писателя, критика. Страшные болезни не щадят никого, ни хороших людей, ни плохих, ни таланты, ни тех, кто не обладает оными.

После людей одаренных, креативных, тех, чей труд питал не одно поколение, нам в "наследство" остается их творчество, достижения, имена, увековеченные не только в словах, но и в нашем коллективном сознании.

© Sputnik/ Шахвердиев Голос вечности не слышен в Молдове

Елена Михайловна Шатохина родилась 26 сентября 1952 года в Орле. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1977 году. В том же году переехала жить в Кишинев, и с этого времени стала работать журналистом. Заведовала отделом в редакции газеты "Молодежь Молдавии", была заместителем главного редактора газеты "Республика", сотрудничала с редакцией газеты "Комсомольская правда", "Новое время". Печаталась в журналах "Дружба народов", "Кодры". Издала сборник о мастерах современного искусства Молдовы, куда вошли очерки о композиторе Евгении Доге, кинооператоре Павле Балане. В 1989 году вышел ее сборник "Живые сны". Творчеству композитора Евгения Доги посвящена обширная монография "В зеркале мгновений". В качестве сценариста сотрудничала с редакцией сатирического киножурнала "Устурич" киностудии "Молдова-филм". В недавнем прошлом была колумнистом Sputnik Молдова и входила в состав жюри конкурса агентства Sputnik "Перспектива". Последние годы возглавляла редакцию газеты "Аргументы и факты в Молдове". Член Союза журналистов Молдовы и Союза писателей "Днестр".

© Sputnik / Miroslav Rotari Как мы потеряли в Молдове Человека?

Шатохина — автор многих книг, посвященных великим деятелям истории и искусства, тех произведений, которые сегодня называются модным словом "байопик". Но работы Елены Шатохиной поднимаются над сиюминутными веяниями, потому что они о вечном, о гениях и их музах, об искренней и бескорыстной любви и творческих метаниях, о ярких звездах искусства и их мечтах.

Вот названия некоторых из них.

Антология "Проклятый город Кишинев… Потерянное поколение русских поэтов в Молдавии. 1970-1990". Елена Шатохина стала составителем этой уникальной книги. В издание вошли не только подборки произведений авторов, но и публикации об их творчестве, а также воспоминания людей, знавших их лично. Кроме того, Елена Шатохина написала замечательное предисловие к книге, органично вводящее читателя в эпоху, о которой одним будет приятно вспомнить, а другим — познакомиться.

"Формат сборника стихов мне как составителю не интересен. Я поставила себе задачу не просто собрать стихотворения и прозаические фрагменты авторов, но и осмыслить весь период, всю эпоху, во время которой он жили и творили. Нужно было рассказать об этом поколении, о том, как оно было распылено по времени, как "прошли по нервам лет" их судьбы. Возможно, мое мнение как современника и пристрастно, но смею утверждать — поколение этих авторов было более талантливым, нежели те, кто пришел им на смену. В Кишиневе с 70-х по конец 80-х годов было средоточие русского поэтического творчества", — написала Шатохина о судьбах своих современников, со многими из которых была знакома лично, составляя с ними одну единую эпоху.

Роман "Пикассо и Хохлова"… Художник и балерина, бесстрашный ниспровергатель канонов и вполне заурядная танцовщица, пусть и выступающая в знаменитой труппе Сержа Дягилева, который, кстати, не преминул предостеречь живописца: "Осторожно, на русских девушках надо жениться". "Вы шутите", — возражал ему художник, покоритель бессчетного числа женских сердец, чтобы спустя год обнаружить себя в православной церкви перед алтарем. Именно с противоречия началась совместная история Пабло и Ольги и таким же трагическим противоречием завершилась.

"Счастье земное — кара небесная: Роковые тайны окружения Пушкина". Последний год жизни гения, его роковая дуэль с Дантесом до сих пор покрыты флером недомолвок и секретов. Страсти, кипевшие вокруг Пушкина, породили череду странных событий. Роман в письмах "Счастье земное, кара небесная" — новая оригинальная версия событий тех лет, здесь все кружится в бешеном хороводе тайных обществ и масонских лож, спиритических сеансов и оккультных месс.

Роман "Дали и Гала". Экстравагантный, по сути никому не известный, задавленный комплексами, Дали влюбляется в женщину, которая старше его. "Я ни у кого не видел таких энергичных линий фигуры", — признается он потом. Гала с ее дьявольской интуицией в свой черед угадала в нем Гения. Она всю себя посвятит этому нелепому человеку. Она сделает из Дали всемирно признанного художника. И сама, единственная муза, будет переходить из картины в картину как наваждение, как заклинание, как талисман. Говорили даже, что Гала — колдунья, и Дали заколдован ею.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лысый угол

Но это далеко не все, что было написано и сказано в прессе о произведении, посвященном великому Дали и его знаменитой музе. Не имея возможности цитировать здесь этот объемный роман, предлагаем вашему вниманию рецензию другого известного журналиста, предварявшую знакомство с книгой "Дали и Гала". Аннотация была написана одной из друзей и поклонниц таланта Елены Шатохиной, и по взаимному согласию с автором именно с ней и была выпущена книга в одном из центральных российских издательств.

Дали и Гала — может, это просто колдовство

Рита Цвик, Кишинев, октябрь, 2011 год

Кажется, эта пара — фантом… мистика. И история книги о них — также. От начала до конца. Гений, которого открыла Женщина… А если бы они не встретились, не сошлось все так, как случилось, — и Дама была не Гала, и Дали бы не был объят ее чарами, почти колдовством? © Sputnik/ Екатерина Чеснокова Лев Дуров ушел...

Да и сама Она к этому времени была уже внутренне свободна, томилась ушедшей любовью, ее уже не интересовал созданный ею шедевр — Поль Элюар. Она разожгла огонь его таланта, до того скрываемый в душе поэта. Гала, как гениальный ваятель, лепила грани, глубину и мощь его дара. Она созидала то, что было на самом деле духом, рефлексиями, потоком сознания — тем самым сгустком энергии, которую надо было выпустить на свободу. Гала это сделала. Но охранять созданное, лелеять, подпитывать своей мощью ей уже не хотелось. Чудо создано — надо вновь творить.

Это будет потом, когда Женщина встретит никому не ведомого художника, замученного комплексами, неуверенного в своем таланте, не желающего бороться за него. Она поняла — это ее материал. И здесь Гала пошла до конца. Она, как Пигмалион, вдыхала в странного молодого человека жажду победы, веру в удачу, силу бороться за него. © Sputnik/ Мирослав Ротарь Базар про скобяные изделия и новострой

Почему Она не пошла до конца с Полем Элюаром, почему другой юноша — нервный, разрываемый эмоциями, отчаянием, неверием в свой талант — так захватил эту эгоистичную, волевую, прагматичную и вместе с тем глубоко рефлексирующую, с пожирающим ее огнем страстей женщину? Гала не была святой, ее одолевали пороки — бесконечные измены Ему, страсть к деньгам, нарядам, прожиганию жизни, стремление и умение повелевать, подчинять себе других — все это сжигало ее изнутри, но оставляя не пепел, как у любого другого, а сублимируя всепоглощающую энергию и почти дьявольские страсти.

Она умела совмещать в себе все эти противоречия. А Он был просто самородок, драгоценная материя, попавшая в руки Мастера.

Но речь сейчас не об этом. А о "странностях судьбы".

Весь этот комок чувств и безумств — слишком лакомый сюжет для тех, кто ищет для своих произведений вселенские темы. И, кажется, о Ней и о Нем писано, рассказано, изображено так много, что уже не осталось ни одного закоулка души, ни одного факта судьбы, которые бы не были отображены в искусстве. Но этих людей мистические совпадения сопровождали не только при жизни, но и после нее.

Ни за что бы не стала еще раз читать книгу об этом безумии и величии, если бы не остановила фамилия на обложке — Елена Шатохина. Я знаю эту одаренную журналистку и писательницу. Но как она смела прикоснуться к вечному, известному и… неизведанному до конца никем?

Что это — смелость, самоуверенность, непонимание объема темы и жизни?

Что заставило меня открыть книгу? Любопытство? Гнев на то, что вновь посмели прикоснуться к вечному? Опять мистика! Я не только открыла книгу, но и прочитала ее взахлеб. © Sputnik / Miroslav Rotari Живое не может быть "мусором"

Автор умудрилась соткать из страстей, любви, предательства, силы, слабости и гениальности героев объемную жизнь, пронизанную фактами судьбы, биографии героев, их великих современников, с которыми они общались, образ времени, в котором жили духом Парижа, созданного страстями элегантных Женщин и выдающихся Мужчин. Страны Европы, Америки не мелькают, а вписываются в судьбу героев. Откуда у Елены Шатохиной такое знание и чутьё на "другую жизнь и берег дальний"? Если бы нашлись менее банальные утверждения, чем — "она прожила целую жизнь со своими героями", я бы точно их привела здесь. Но не хочется размениваться в данный момент на игру слов и фраз. Все ясно и так…

И все в жизни ее героев так тонко, странно, чувственно и страстно… Не дьявол ли здесь приложил свою руку? Как они сумели прожить свою жизнь, которая не укладывается в сюжеты судьбы, а вмещается лишь в страсти и чувства, и… при этом пронизана таким реализмом, а часто и прозой жизни?

Именно это удалось автору — вместить, не растеряв ни капли, в сравнительно небольшой объем книги, названной просто "Дали и Гала", целую эпоху в истории общечеловеческой культуры.

Задавала автору множество раз вопрос — как? Ответ оставался прост — прочти мои книги!

Вот так писала Елена Шатохина — ярко, глубокого, объемно, донося до нас самую суть существования гениев прошлого. Увы, но с ее уходом литературно-публицистическая среда Молдовы лишилась нескольких важных граней этого умения.

У них, оставляющих нас, впереди — вечность. Нам же остается вечное сияние их разума и таланта.

Редакция Sputnik Молдова приносит соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Елены Шатохиной в связи с утратой этого талантливого человека с трудной, но честной судьбой. Вечная ей память.