Елена Шатохина: жизнь - для творчества и творчество о жизни

После людей одаренных, креативных, тех, чей труд питал не одно поколение, нам в "наследство" остается их творчество, достижения, имена, увековеченные не только в словах, но и в нашем коллективном сознании.
Елена Михайловна Шатохина родилась 26 сентября 1952 года в Орле. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1977 году. В том же году переехала жить в Кишинев, и с этого времени стала работать журналистом. Заведовала отделом в редакции газеты "Молодежь Молдавии", была заместителем главного редактора газеты "Республика", сотрудничала с редакцией газеты "Комсомольская правда", "Новое время". Печаталась в журналах "Дружба народов", "Кодры". Издала сборник о мастерах современного искусства Молдовы, куда вошли очерки о композиторе Евгении Доге, кинооператоре Павле Балане. В 1989 году вышел ее сборник "Живые сны". Творчеству композитора Евгения Доги посвящена обширная монография "В зеркале мгновений". В качестве сценариста сотрудничала с редакцией сатирического киножурнала "Устурич" киностудии "Молдова-филм". В недавнем прошлом была колумнистом Sputnik Молдова и входила в состав жюри конкурса агентства Sputnik "Перспектива". Последние годы возглавляла редакцию газеты "Аргументы и факты в Молдове". Член Союза журналистов Молдовы и Союза писателей "Днестр".
Шатохина — автор многих книг, посвященных великим деятелям истории и искусства, тех произведений, которые сегодня называются модным словом "байопик". Но работы Елены Шатохиной поднимаются над сиюминутными веяниями, потому что они о вечном, о гениях и их музах, об искренней и бескорыстной любви и творческих метаниях, о ярких звездах искусства и их мечтах.
Вот названия некоторых из них.
Антология "Проклятый город Кишинев… Потерянное поколение русских поэтов в Молдавии. 1970-1990". Елена Шатохина стала составителем этой уникальной книги. В издание вошли не только подборки произведений авторов, но и публикации об их творчестве, а также воспоминания людей, знавших их лично. Кроме того, Елена Шатохина написала замечательное предисловие к книге, органично вводящее читателя в эпоху, о которой одним будет приятно вспомнить, а другим — познакомиться.
"Формат сборника стихов мне как составителю не интересен. Я поставила себе задачу не просто собрать стихотворения и прозаические фрагменты авторов, но и осмыслить весь период, всю эпоху, во время которой он жили и творили. Нужно было рассказать об этом поколении, о том, как оно было распылено по времени, как "прошли по нервам лет" их судьбы. Возможно, мое мнение как современника и пристрастно, но смею утверждать — поколение этих авторов было более талантливым, нежели те, кто пришел им на смену. В Кишиневе с 70-х по конец 80-х годов было средоточие русского поэтического творчества", — написала Шатохина о судьбах своих современников, со многими из которых была знакома лично, составляя с ними одну единую эпоху.
Роман "Пикассо и Хохлова"… Художник и балерина, бесстрашный ниспровергатель канонов и вполне заурядная танцовщица, пусть и выступающая в знаменитой труппе Сержа Дягилева, который, кстати, не преминул предостеречь живописца: "Осторожно, на русских девушках надо жениться". "Вы шутите", — возражал ему художник, покоритель бессчетного числа женских сердец, чтобы спустя год обнаружить себя в православной церкви перед алтарем. Именно с противоречия началась совместная история Пабло и Ольги и таким же трагическим противоречием завершилась.
"Счастье земное — кара небесная: Роковые тайны окружения Пушкина". Последний год жизни гения, его роковая дуэль с Дантесом до сих пор покрыты флером недомолвок и секретов. Страсти, кипевшие вокруг Пушкина, породили череду странных событий. Роман в письмах "Счастье земное, кара небесная" — новая оригинальная версия событий тех лет, здесь все кружится в бешеном хороводе тайных обществ и масонских лож, спиритических сеансов и оккультных месс.
Роман "Дали и Гала". Экстравагантный, по сути никому не известный, задавленный комплексами, Дали влюбляется в женщину, которая старше его. "Я ни у кого не видел таких энергичных линий фигуры", — признается он потом. Гала с ее дьявольской интуицией в свой черед угадала в нем Гения. Она всю себя посвятит этому нелепому человеку. Она сделает из Дали всемирно признанного художника. И сама, единственная муза, будет переходить из картины в картину как наваждение, как заклинание, как талисман. Говорили даже, что Гала — колдунья, и Дали заколдован ею.
Но это далеко не все, что было написано и сказано в прессе о произведении, посвященном великому Дали и его знаменитой музе. Не имея возможности цитировать здесь этот объемный роман, предлагаем вашему вниманию рецензию другого известного журналиста, предварявшую знакомство с книгой "Дали и Гала". Аннотация была написана одной из друзей и поклонниц таланта Елены Шатохиной, и по взаимному согласию с автором именно с ней и была выпущена книга в одном из центральных российских издательств.
Дали и Гала — может, это просто колдовство
Рита Цвик, Кишинев, октябрь, 2011 год
Кажется, эта пара — фантом… мистика. И история книги о них — также. От начала до конца. Гений, которого открыла Женщина… А если бы они не встретились, не сошлось все так, как случилось, — и Дама была не Гала, и Дали бы не был объят ее чарами, почти колдовством?
Да и сама Она к этому времени была уже внутренне свободна, томилась ушедшей любовью, ее уже не интересовал созданный ею шедевр — Поль Элюар. Она разожгла огонь его таланта, до того скрываемый в душе поэта. Гала, как гениальный ваятель, лепила грани, глубину и мощь его дара. Она созидала то, что было на самом деле духом, рефлексиями, потоком сознания — тем самым сгустком энергии, которую надо было выпустить на свободу. Гала это сделала. Но охранять созданное, лелеять, подпитывать своей мощью ей уже не хотелось. Чудо создано — надо вновь творить.
Это будет потом, когда Женщина встретит никому не ведомого художника, замученного комплексами, неуверенного в своем таланте, не желающего бороться за него. Она поняла — это ее материал. И здесь Гала пошла до конца. Она, как Пигмалион, вдыхала в странного молодого человека жажду победы, веру в удачу, силу бороться за него.
Почему Она не пошла до конца с Полем Элюаром, почему другой юноша — нервный, разрываемый эмоциями, отчаянием, неверием в свой талант — так захватил эту эгоистичную, волевую, прагматичную и вместе с тем глубоко рефлексирующую, с пожирающим ее огнем страстей женщину? Гала не была святой, ее одолевали пороки — бесконечные измены Ему, страсть к деньгам, нарядам, прожиганию жизни, стремление и умение повелевать, подчинять себе других — все это сжигало ее изнутри, но оставляя не пепел, как у любого другого, а сублимируя всепоглощающую энергию и почти дьявольские страсти.
Она умела совмещать в себе все эти противоречия. А Он был просто самородок, драгоценная материя, попавшая в руки Мастера.
Но речь сейчас не об этом. А о "странностях судьбы".
Весь этот комок чувств и безумств — слишком лакомый сюжет для тех, кто ищет для своих произведений вселенские темы. И, кажется, о Ней и о Нем писано, рассказано, изображено так много, что уже не осталось ни одного закоулка души, ни одного факта судьбы, которые бы не были отображены в искусстве. Но этих людей мистические совпадения сопровождали не только при жизни, но и после нее.
Ни за что бы не стала еще раз читать книгу об этом безумии и величии, если бы не остановила фамилия на обложке — Елена Шатохина. Я знаю эту одаренную журналистку и писательницу. Но как она смела прикоснуться к вечному, известному и… неизведанному до конца никем?
Что это — смелость, самоуверенность, непонимание объема темы и жизни?
Что заставило меня открыть книгу? Любопытство? Гнев на то, что вновь посмели прикоснуться к вечному? Опять мистика! Я не только открыла книгу, но и прочитала ее взахлеб.
Автор умудрилась соткать из страстей, любви, предательства, силы, слабости и гениальности героев объемную жизнь, пронизанную фактами судьбы, биографии героев, их великих современников, с которыми они общались, образ времени, в котором жили духом Парижа, созданного страстями элегантных Женщин и выдающихся Мужчин. Страны Европы, Америки не мелькают, а вписываются в судьбу героев. Откуда у Елены Шатохиной такое знание и чутьё на "другую жизнь и берег дальний"? Если бы нашлись менее банальные утверждения, чем — "она прожила целую жизнь со своими героями", я бы точно их привела здесь. Но не хочется размениваться в данный момент на игру слов и фраз. Все ясно и так…
И все в жизни ее героев так тонко, странно, чувственно и страстно… Не дьявол ли здесь приложил свою руку? Как они сумели прожить свою жизнь, которая не укладывается в сюжеты судьбы, а вмещается лишь в страсти и чувства, и… при этом пронизана таким реализмом, а часто и прозой жизни?
Именно это удалось автору — вместить, не растеряв ни капли, в сравнительно небольшой объем книги, названной просто "Дали и Гала", целую эпоху в истории общечеловеческой культуры.
Задавала автору множество раз вопрос — как? Ответ оставался прост — прочти мои книги!
Вот так писала Елена Шатохина — ярко, глубокого, объемно, донося до нас самую суть существования гениев прошлого. Увы, но с ее уходом литературно-публицистическая среда Молдовы лишилась нескольких важных граней этого умения.
У них, оставляющих нас, впереди — вечность. Нам же остается вечное сияние их разума и таланта.
Редакция Sputnik Молдова приносит соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Елены Шатохиной в связи с утратой этого талантливого человека с трудной, но честной судьбой. Вечная ей память.