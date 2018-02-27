Конфискованное авто, пожизненное лишение прав: что ждет пьяных водителей

Министр внутренних дел в эфире студии Sputnik рассказал о том, как нужно бороться с пьянством за рулем. Ждать ли водителям кардинальных мер от полиции?

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Борьба с вождением в нетрезвом состоянии останется одной из приоритетных задач правоохранительных органов в этом году, заявил в интервью студии Sputnik Молдова министр внутренних дел Александр Жиздан.

"В 2018 году мы будем предельно сконцентрированы на противодействии этому феномену. У нас по-прежнему неутешительные статистические данные, несмотря на сокращение количества подобных случаев", — сказал Жиздан.

Wikipedia В Молдове пьяных водителей могут обязать работать в морге

Министр отметил, что речь идет о цифрах за 2017 год по сравнению с 2015-2016 годами.

"Количество водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, сократилось, но мы считаем, что система до сих пор эффективна не полностью. Пока граждане позволяют себе садиться пьяными за руль, проблема не до конца решена", — сказал Жиздан.

Глава МВД посетовал на то, что уже есть случаи, когда суд конфисковал автомобили, а Апелляционная палата возвращала их владельцам, серьезно нарушившим закон.

"Думаю, когда людей будут наказывать за их поступки не только штрафом, а автомобиль будет изыматься, как объект совершения преступления, тогда люди станут более ответственными. К сожалению, люди продолжают садиться нетрезвыми за руль и совершают преступления, мотивы которых сложно понять", — констатировал Жиздан.

Руководитель министерства внутренних дел подчеркнул, что "несмотря на снижение цифр, пока не удовлетворен тем, что происходит на национальных трассах".

Вместе с тем, глава МВД не уверен, что лишение водительских прав пожизненно действительно дисциплинирует водителей и станет действенной мерой в борьбе с пьянством на дорогах.

© Sputnik/ Юрий Стрелец Когда в Молдове нетрезвых водителей будут пожизненно лишать прав

"В некоторых случаях это могло бы стать решением, но здесь появляются дискуссии по нескольким причинам. Я все же хочу, чтобы наш призыв общество услышало не только из-за репрессивных мер", — сказал Жиздан.

Он отметил, что общество должно быть само задействовано в решении данной проблемы. В частности, речь о волонтерах и неправительственных организациях.

"Не полиция виновата в том, что люди безответственны. Сегодня есть альтернативные способы добраться домой, например, заплатив за такси. Служба может доставить вас домой на вашем автомобиле, но люди продолжают позволять себе много вещей. Наказание, в конце концов, заставляет человека быть сознательным, делает его более ответственным, но все это нужно обсуждать. Не знаю, будет ли это решением, если мы начнем пожизненно отбирать водительские права. Такой проект нужно обсуждать в других рабочих группах", — заключил Жиздан.

Ранее Национальная инспекция пробации вышла с инициативой по изменению наказания за вождение в нетрезвом виде. Меры, предложенные ведомством, предусматривают общественно-полезные работы в морге, пожизненное лишение прав или временный запрет на употребление алкоголя. По данным ведомства, в 2017-м году число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде, увеличилось на 700 человек по сравнению с предыдущим годом.