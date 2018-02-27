В Приднестровье нашли способ, как можно спастись от лютого холода

Для предотвращения несчастных случаев и обеспечения безопасности при погодных катаклизмах в Приднестровье открыли стационарные пункты, где каждый может отогреться в морозы.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с понижением температуры воздуха до минусовых показателей в Приднестровье открыты 17 стационарных пунктов, в которых можно укрыться от непогоды.

"В специально предназначенных помещениях созданы все условия для обогрева, питания и отдыха пострадавших от непогоды. Продлится спасательная операция до окончания морозов", — отмечают в МВД Приднестровья.

Для оказания медицинской и технической помощи водителям и пассажирам на дорогах также действуют мобильные пункты обогрева.

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В связи с резким ухудшением погоды спасатели переведены на усиленный вариант несения службы. В состоянии повышенной готовности находятся также группы экстренного реагирования аварийно-спасательных подразделений.