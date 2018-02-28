Судьба парка Валя Морилор: какие изменения грядут в Кишиневе

Одна из достопримечательностей Кишинева – гранитная лестница парка Валя Морилор будет отреставрирована. На восстановление архитектурного объекта отведено больше года и несколько сотен тысяч евро.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Судьба излюбленного кишиневцами парка Валя Морилор (Комсомольское озеро) в руках муниципального совета — столичные чиновники решились на реставрацию гранитной лестницы, которая ведет в парк со стороны улицы Алексея Матеевича.

"Согласно решению муниципального совета, мэрия Кишинева берет на себя расходы в размере 5% от общей стоимости проекта, что составляет 945 тысяч леев, а также затраты на проектировку, техпомощь, работы по проведению экспертизы проектной и технологической документации", — сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Реализация проекта реконструкции гранитной лестницы начнется в марте этого года. Ремонтные работы продолжатся в течение 14 месяцев. На восстановление гранитной лестницы в кишиневском парке Валя Морилор мэрия получит грант более чем в 18 миллионов 970 тысяч леев (порядка 920 тысяч евро). Решение о выделении гранта принято местными властями Бухареста.

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Парк Валя Морилор был заложен в 1950 годах. Тогда к озеру можно было попасть через центральный вход со стороны улицы Сергея Лазо, спустившись по каскадной лестнице. А ближе к 70-м годам прошлого века в парке появилась гранитная лестница у нового входа со стороны улицы Матеевича, то есть прямо напротив главного корпуса Молдавского государственного университета. Гранитная лестница насчитывает 218 ступеней, что больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе (где ступеней 200, а 8 нижних ступеней позже вовсе были засыпаны).

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Реставрация гранитной лестницы этого кишиневского парка не проводилась. Сейчас она находится в бедственном положении.