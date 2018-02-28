Погодные рекорды Молдовы 28 февраля

В Молдове температура близка к рекордному минимуму – когда метеорологи зарегистрировали самый холодный последний день зимы?

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Самая низкая температура воздуха 28 февраля была зарегистрирована 32 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

В 1986 году столбик термометра опустился до —18 градусов по Цельсию.

Самый теплый день 28 февраля метеорологи зафиксировали двумя десятилетиями ранее, в 1966 году. Тогда приборы зарегистрировали уже весеннюю температуру +15,6 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 февраля, составляет 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.