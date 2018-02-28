Десятки учащихся не смогли добраться до школ

В министерстве образования, культуры и исследований рассказали о том, сколько школьников и почему не смогли 28 февраля прийти на занятия.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Два школьных автобусных рейса в Яловенском районе отменили во вторник из-за поломки транспортного средства, сообщили в среду в министерстве образования, культуры и исследований.

В итоге в образовательные учреждения не добрались 24 ученика. Это рейсы село Хомутяновка – село Мисовка, село Александровка – село Мисовка.

Во вторник были отменены восемь автобусных рейсов. Тогда причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды — на страну обрушились сильные морозы. Вместе холодами в республику пришел и снег. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в ближайшие дни.

По данным Госадминистрации автомобильных дорог, за минувшие сутки на расчистку дорог вышли 187 единиц спецтехники и 330 рабочих, которые рассыпали на трассах 1331,1 тонны противогололедного материала.

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По 10 единиц техники работали на трассах Кишинев-Оргеев-Бельцы и Кишинев-Новые Анены-Каушаны-Штефан-Водэ-Паланка, на трассе Хынчешты-Леова-Кагул-Слобозия Маре – 9 единиц спецтехники, на трассе Кишинев-Хынчешты-Чимишлия-Комрат-Вулканешты-Джурджулешты – 8, на трассе Кишинев-Унгены-Скуляны-граница с Румынией — 7.