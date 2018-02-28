Пограничник принял роды у жены, пока скорая не могла доехать

История со счастливым концом – из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги, вице-чемпионки мира по самбо.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Пограничник Роман Левко проявил свои лучшие качества, попав в непредвиденную ситуацию. Он вместе с супругой Анастасией Доготарь, бывшей вице-чемпионкой мира по самбо, ждали появления на свет их третьего ребенка, однако роды начались раньше срока.

© Sputnik/ Кирилл Брага Шок для молдавского таксиста: роды пришлось принимать прямо в авто

Как и положено в таких случаях, супруг вызвал бригаду скорой помощи, однако те сообщили, что из-за непогоды не смогут прибыть в срок.

В Молдове до 2 марта действует "желтый код" из-за резкой смены погоды — сильных морозов. Тогда пограничник решил сам отвезти супругу в больницу, но и этого сделать не смог. В пути начались проблемы с автомобилем, из-за чего пришлось вернуться.

В итоге Роман сам принял роды у супруги. Лишь после этого приехали врачи, которые удивились тому, что пограничник сделал все, как по учебнику. Все произошло в среду утром.

"Малыша и маму отвезли в больницу Окницы. Оба находятся в хорошем состоянии", — рассказала пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

Кстати, после завершения спортивной карьеры Анастасия стала работать в Погранполиции. Вместе с супругом они трудятся на КПП "Атаки".