Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре

Первые дни весны в Молдове будут аномально холодными – с таким предупреждением выступила Госгидрометеослужба.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности. Предупреждения вынесены в связи с аномальными морозами и сильным ветром.

"1 и 2 марта сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 10-12 градусов по Цельсию. Вечером 28 февраля с сохранением 1 марта ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Кроме того, в республике до 3 марта действует "желтый код" гидрологической опасности. Он объявлен из-за усиления ледообразования и ледостава.

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Однако синоптики предупредили, что лед в этот период тонкий и ходить по нему опасно.

По прогнозу Госгидрометеослужбы, потепления стоит ждать с 5 марта. Тогда в дневные часы установится плюсовая температура.