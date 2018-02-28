Чиновник: молочники обманывали потребителей в Молдове

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Использование растительных жиров в молочной продукции – обман потребителей, заявил вице-директор Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Ион Тома, представляя в среду данные о молочном скандале депутатам парламентской комиссии по сельскому хозяйству и продовольственной промышленности.
В Молдове не утихает молочный скандал. Публикация в одном из местных СМИ о том, что в отечественной молочке практически нет молока, вызвала волну критики и возмущений общественности. В молочном скандале фигурируют крупные производители. По данным одной из неправительственных организаций, они злоупотребляют использованием растительных жиров при производстве творога и других продуктов питания. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы отреагировало, начав собственные проверки. В структуре уже заявили о том, что намерены ужесточить местное законодательство для того, чтобы обезопасить потребителя от некачественной продукции.
Как сообщил парламентариям Тома, у отечественных производителей уже изъяты более 2,7 тысячи молочных продуктов, не соответствующих норме, а у иностранных производителей в одном случае 156, а во втором – 669.
"Процесс продолжается, потому что еще поступают анализы, свидетельствующие о не соответствии продукта нормам. В последнее время было 10 не соответствующих проб. Это 4 импортера и 6 отечественных производителей. Позавчера появился еще один анализ", — сказал Тома.
Как уточнил чиновник, в прошлом году специалисты также выявляли не соответствующую стандартам молочную продукцию. Некоторые производители, по словам Тома, попались на таких нарушениях и в прошлом году, и в 2018-м.
"Использование растительных жиров не влияет на безопасность и здоровье человека. Но в случае молочной продукции речь идет об обмане потребителя, который в конечном итоге потребляет не то, что должен. Молочную продукцию, в которой обнаружены растительные жиры, можно называть поддельной", — сказал Тома.
Замглавы Нацагентства продовольственной безопасности добавил, что продовольственная промышленность позволяет добавлять растительные жиры во все виды продуктов. Это, в частности, одобрено Минздравом, но не касается почти всех видов молочной продукции.
"В цельном, пастеризованном молоке, сметане и сливочном масле запрещено использование растительных жиров. Что касается обезжиренного порошкового молока, то оно готовится в соответствии с утвержденными технологиями, которые позволяют использовать растительные жиры", — пояснил Тома.
Однако чиновник не смог назвать депутатам, какие именно растительные жиры использовались молочниками при производстве продукции.
"Мы работаем с Таможенной службой, чтобы выяснить, что и в каких количествах импортировалось, чтобы потом провести аудиторские проверки на предприятиях", — сказал Тома.
Он подчеркнул, что в настоящее время уже запрещен ввоз не соответствующей действующим нормам продукции. Параллельно поданы запросы ответственным органам стран, откуда импортировались товары, чтобы нам разъяснили ситуацию.
"Что касается отозванных с рынка продуктов, в соответствии с законом, владелец сам выбирает способ их уничтожения, а НАПБ контролирует этот процесс", — сказал чиновник.
Ранее Тома заявлял Sputnik, что по результатам исследования, проведенного ведомством, налицо обман покупателя. На этикетках не указан реальный состав молочных продуктов, несмотря на то, что это обязательство прописано в нормативных актах. Так, НАПБ предлагает ужесточить законодательство, касающееся нарушений при производстве молочной продукции. А именно — пересмотреть решение правительства, которое регулирует эту отрасль и административный кодекс.
Речь идет о более жестких санкциях для тех производителей, которые осознанно вводят покупателя в заблуждение. Вплоть до немедленного закрытия предприятия на определенный срок. Это, по словам Тома, международная практика.
На данный момент подобные нарушения караются штрафом до 15 тысяч леев и запретом на производство того или иного продукта.