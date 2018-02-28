Один из внутренних железнодорожных рейсов в Молдове решили возобновить по просьбе пассажиров.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В Молдове снова начнет курсировать поезд Кишинев-Басарабяска. Об этом в среду сообщили в ГП "Железная дорога" Молдовы.

"По многочисленным просьба пассажиров ГП "Железная дорога" Молдовы распорядилось возобновить со 2 марта курсирование поезда по маршруту Кишинева-Басарабяска", — сообщили в ЖДМ.

Состав будет ездить по пятницам, отправляясь из молдавской столицы в 18.55. В обратном направлении поезд будет следовать по субботам, выезжая с 02.02. Остановка будет также на станции Злоць.

Стоимость проезда для взрослых составит 26 леев, а для детей младше 10 лет – 13 леев. Недавно на предприятии ответили будет ли аннулирован пассажирский поезд Унгены-Яссы?