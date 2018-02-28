Представители МВФ подтверждают, что Майя Санду лжет

Лидера Партии действие и солидарность, бывшего министра просвещения Молдовы и экс-кандидата в президенты Майю Санду чиновник МВФ обвинил в том, что она исказила слова его представителя.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Исполнительный директор Международного валютного фонда Энтони Де Ланнуа (Anthony De Lannoy) считает, что лидер Партии действие и солидарность (ПДС) Молдовы Майя Санду солгала, когда говорила о содержании беседы с одним из представителей МВФ.

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Минфин республики обратился к Де Ланнуа с просьбой уточнить заявление Майи Санду в интервью местной радиостанции, касающегося программы и сотрудничества Республики Молдова с МВФ. На сайте министерства финансов страны опубликован официальный ответ представителя Фонда.

Де Ланнуа отметил, что встреча его представителя, на которого делалась ссылка в интервью, состоялась с Майей Санду в Вашингтоне и носила общий характер.

"Заявления, приписываемые моему представителю, искажены. В частности, обсуждений о предполагаемом отказе молдавских властей принять антикоррупционные условия в рамках программы поддержки МВФ не было. Антикоррупционные условия никогда не были частью переговоров между МВФ и властями Республики Молдова", — сказал Де Ланнуа.

Чиновник отметил, что подробное описание условий и прогресса, достигнутого в процессе внедрения, можно найти в документах, связанных с программой, которые общедоступны на веб-сайте МВФ.

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"Сожалею о публичных заявлениях лидера одной из политических партий в интервью Europa Liberă, в которых искажено мнение членов Исполнительного совета МВФ. Призываю все заинтересованные стороны избегать до всеобщих выборов политических заявлений, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках программы поддержки МВФ",- заключил Де Ланнуа.