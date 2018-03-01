Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься

Как утомительно болеть: откровенный разговор с семейным врачом – можно ли вызывать участкового на дом, если поднялась температура.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik, Елена Комолова. Кишинев несмотря на приближение календарной весны настроен совсем по-зимнему. На улице — крепкий мороз и завывание легкого ледяного ветерка — из дома и нос показывать не хочется.

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Сцена первая. Как заболеть?

Но дела разгребать надо — и ребенка в сад отвести, и на работу сходить, и на встречах отметиться, да и в магазин забежать, чтобы накормить семью. О походах в гости для посиделок и разговоров по душам вообще думать не хочется. От одного из таких приглашений отвертеться не удалось — пришлось идти.

"Нет уж, давайте лучше вы к нам в гости. У нас праздник — юбилей — заходите. Ждем!", — в ультимативной форме приглашают меня в гости.

Что ж, собрав волю в кулак, приготовив подарок и запасаясь терпением, отправилась на праздник. Разочарование наступило еще, когда простояв на остановке минут в 15, я поняла, что не просто продрогла, а околела. И судя по всему не я одна — люди на остановке то приплясывает, то ходят с места на место, то скачут. С негнущимися руками и ногами, вскарабкалась и я в маршрутку. Все мысли только о том, чтобы добраться до тепла, да о горячем чае.

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За праздничным столом вместо того, чтобы гости удивляли юбиляра, он подготовил сюрприз нам всем, — заболел натурально гриппом, но торжество отменять не стал.

Эдакое веселье под аккомпанемент звонкого чихания именинника продолжалось недолго — равно через полчаса всех как ветром сдуло. Плюнув на все, на то, что праздник не удался, время потеряла, замерзла и на отогрелась, вызываю такси. Приезжает "зеленоглазое", а в салоне машины, как в ледяной избушке.

Водитель виновато сказал: "Печка сломалась, но вы не переживайте. Быстро же доедем".

— А сами вы как в такой мороз работаете?

— А выбор разве есть? Напарник сдал вечером машину со сломанной печкой. В сервис уже утром. Хорошо хоть тепло оделся. Приехали.

Доехали и правда быстро, но и продрогнуть все-таки успела. Только бы не заболеть, повторяю, как мантру, подкрепляя свои мысли чаем с медом.

Сцена вторая. Как лечиться?

На утро — здравствуй, больничный! Звоню начальству — зуб на зуб не попадает:

— Заболела. Температура. Слабость и все сопутствующие прелести болезни.

— Эх, ты. Выздоравливай. По возможности работай из дома.

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Следующий звонок знакомому врачу. Описав все симптомы и получив наставления, ложусь болеть. Из дома в поликлинику выходить не хочется. Звоню участковой.

— Мы Вас ждем, приходите.

— А может Вы ко мне? А то температура 38. Лежать больно.

— Тогда ждите. У нас заявок много. Дети в первую очередь. Пока постельный режим и больше воды.

— Хорошо.

Утомительных ожиданий не было. Пришла моя врач. Послушала, осмотрела, выписала лекарства. Назначение совпало с наставлениями знакомого медика. Моя гостья рассказала, что участковые врачи обязаны приходить на вызовы, но если пациент жалуется на кашель или сопли, то, конечно, ему придется подождать или приехать в поликлинику.

— Ну, не все же приезжают на вызов даже с температурой 39.

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko Поможет ли водка с перцем при сезонной простуде

— Всякое бывает. Все зависит от врача.

— Работы сейчас у Вас много.

— Да, прибавилось. Но впереди еще больше работы будет. С потеплением число заболевших растет стремительно.

Повезло же мне с участковым врачом, подумала я. Пришла, несмотря на загруженный график. А мне не надо было тащиться в поликлинику и стоять в очереди среди таких же распространителей бацилл. Лечусь.

Немного статистики

В Минздраве Молдове рапортуют, на данный момент эпидемиологическая обстановка по гриппу в республике находится на среднем уровне.

Согласно данным Flu News Europe, на который ссылается Национальный центр защиты общественного здоровья (НЦОЗ) Молдовы, с начала года очень высокая активность гриппа зарегистрирована в Албании и Люксембурге.

Повышенная интенсивность вируса наблюдается в 10 странах, в числе которых и соседняя Украина. В 21 государстве отмечен средний уровень активности гриппа, среди них — Молдова и Румыния, и лишь в семи странах — пониженный уровень. Наиболее распространен вирус типа В.

По информации НЦОЗ, с начала холодного сезона в республике зарегистрировано порядка 360 случаев гриппа, из которых 63 подтверждены лабораторно. За аналогичный период прошлого сезона было отмечено 965 случаев заболевания гриппом.

Специалисты обращают внимание на необходимость при возможности избегать скопления людей, а также рекомендуют проветривать помещения.

При появлении первых симптомов простуды необходимо сразу обращаться к семейному врачу, временно изолировать больного, использовать защитные маски, проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами и придерживаться лечения, назначенного медиком.

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