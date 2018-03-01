Погодные рекорды Молдовы 1 марта

В Молдове установились аномальные морозы – когда метеорологи зарегистрировали самый холодный первый день весны?

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Самую низкую температуру воздуха 1 марта зафиксировали приборы 33 года назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Юрий Шестопалов Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре

В 1985 году столбик термометра опустился до —15,3 градуса по Цельсию. Вполне возможно, что эта ночь станет самой холодной за всю историю, так как молдавские метеорологи прогнозируют до —18 градусов на севере страны.

Самый теплый первый день весны был в 1994 году. Тогда приборы зарегистрировали +17,4 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 марта, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся 132-й год.