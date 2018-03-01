Весна в Молдове: лед растает, чудо оживет

Несмотря на то, что зима в Молдове решила еще немного задержаться, всех посетителей сайта Sputnik редакция поздравляет с наступлением Весны

Первое марта в Молдове выдалось каким-то не весенним: метель, заносы на дорогах, гололед. И на термометре — минус 18 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой сегодня праздник: 1 марта 2018 года

Но в сердцах-то у всех у нас — Весна! Чувство это не отморозишь. Весна — наше долгожданное чудо, которое мы всегда ждем с нетерпением. И пусть красно-белые бутоньерки, — мэрцишоры, — которые мы, все жители Молдовы, надеваем в марте с давних времен, согреют нас. Поздравляем всех с первым днем весны!

Слово "Мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский. В основе праздника весны лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, который выжил в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц.

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Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки, которые, также как и праздник, называются мэрцишорами. Талисманы со словами любви и радости люди носят весь март, а в начале апреля вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.

А послушайте, какие у нас в Молдове песни о весне? Они уж точно растопят любой лёд!