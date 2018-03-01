Несмотря на непогоду молдавские политики настроены по-весеннему

Несмотря на плохую погоду за окном, в Молдове отмечают наступление весны – молдавские политики поздравили жителей республики с праздником Мэрцишор.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Первый день весны в Молдове выдался, как в стихотворении классика русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина — "Мороз и солнце…". Наступление календарной весны жители республики встречают с ледяным сильным ветром, снегом и надеждами о потеплении.

© Sputnik/ Николай Кибич Мэрцишор в Молдове - история и традиции

Несмотря на такую совсем не весеннюю погоду 1 марта в Молдове отмечается праздник Мэрцишор. Эта красивая традиция бережно хранится у нас в стране. В основе праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды и стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые называются мэрцишорами. А само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский. В Молдове каждый год проходит фестиваль "Мэрцишор", который стал визитной карточкой республики, а также другие мероприятия, посвященные этому весеннему празднику.

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С наступлением весны жителей Молдовы поздравили первые лица республики. Президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что весна — это пора "пробуждения и возрождения, радости и счастья" и прекрасных праздников.

"На нашей родине, а также повсюду, где проживают наши соотечественники, вне зависимости от погоды за окном, наступление весны в календарях и в душах происходит одновременно с мэрцишором — символом любви, единения и красоты", — отметил Додон.

Спикер парламента республики Андриан Канду начал пленарное заседание высшего законодательного органа с поздравлений.

По его словам, праздник весны отмечается сегодня не только в Молдове, но и других странах региона — Болгарии, Румынии и Македонии. Он подчеркнул, что праздник "Мэрцишор" включен в список культурного наследия человечества под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры UNESCO.

С праздником весны пользователей молднета поздравил и премьер Молдовы Павел Филип.

Глава МВД Молдовы Александр Жиздан написал в Facebook, что "самые сильные морозы происходят в душе человека, и также в душе расцветает самая красивая весна".

"Принесите поводы для радости тем, кто рядом с нами, а не только мэрцишоры. Счастливой весны", — отметил Жиздан.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь пожелала пользователям соцсетей "весны с солнцем в душе, энтузиазма, радости и достижений".