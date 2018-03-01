Молдова отмечает Мэрцишор: обратная сторона праздника

Весна пришла в Молдову с аномальными морозами. Продрогшие от почти арктического ветра десятки торговцев миниатюрными символами весны выставили самодельные торговые лотки в центре города, ожидая своих покупателей.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik, Кристина Чиботару. В жестком морозном одеянии пришел в Молдову 1 марта (четверг) традиционный праздник Мэрцишор, означающий наступление весны.

Пытаясь выбрать красивую бутоньерку, корреспондент Sputnik Молдова встретилась взглядом с расположившейся в самом конце рабочего ряда за неприметным столиком женщиной, раскладывающей перед собой вязанные красно-белые цветы Мэрцишоры. Обращаю внимание на то, что они, эти бутоньерки — настоящее рукоделие. Женщина в 10-градусный мороз вяжет их здесь же.

© Sputnik / Yana Zaharova / Алена Лазэр

- Как вам это удается, ведь такой мороз?

— Знаете, когда надо заработать на жизнь, то не обращаешь внимание не только на мороз…

- То есть именно первого марта вы делаете эти прекрасные бутоньерки?

— Да нет, я занимаюсь рукоделием более десяти лет. Начала с вязания цветов. А Мэрцишоры – конечно, это сезонный товар. В остальное время года вяжу детские тапочки, женские и мужские шляпы, из хлопка вяжу детские и взрослые топики. Могу работать и по капрону, и по клеенке. Когда надо, плету из старых газет корзинки и делаю картины из фольги.

© Sputnik / Yana Zaharova / Мэрцишор

- Это — основное ваше занятие?

— К сожалению, да. Раньше я работала на производстве. Но вы же знаете, какая экономическая ситуация в стране?! А двух малышей, у меня пятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка, кормить надо? В нашем селе сегодня работу хоть со свечкой, хоть с мощным прожектором, не найдешь. Приходится ехать за 30 километров в Кишинев. Вот сегодня, несмотря на холод, с 7 утра уже была здесь.

- И что, хватает на жизнь?

— Ну, в такой день как сегодня, когда празднуется Мэрцишор, заработок, надеюсь, будет нормальный. Даже с запасом. Но только сегодня я торгую здесь и не боюсь, что меня, как и многих моих соседей по торговле, прогонит полиция.

- А что, часто так бывает?

37-летняя Алена Лазэр рассмеялась:

— Да всегда гоняют! Я обычно продаю свои изделия в самом большом спальном районе Кишинева – на Ботанике. Но торгую, с испугом озираясь по сторонам. Только и жду, когда появится полиция и попросит нас (а таких, как я, десятки мастериц) убраться. Хотела сделать авторизацию, но не могу, потому что, как мне говорят, закон запрещает уличную торговлю. Я писала в разные официальные органы, а в ответ получала письма, что с 2017 года уличная торговля запрещена, вне зависимости от того, что ты продаешь.

- А на рынке не пробовали продавать свои изделия?

— А вы знаете сколько стоит место на рынке? Больше трех тысяч леев в месяц. Теперь я хочу обратиться к президенту нашей страны за помощью, потому что семью-то кормить надо. Не хотела вспоминать, но скажу вам: однажды участковый на Ботанике со мной разговаривал как с подзаборной собакой. Это был первый раз в жизни, когда со мной так говорили.

Алена посетовала, что всегда занималась своим делом честно и готова платить налоги от своего заработка, только бы разрешили продавать то, что она создает.

- А если не секрет, сколько в день вы можете заработать?

— Иногда бывает, что за день заработаю 700 лееев (45 долларов), а иногда и за неделю не удается ничего продать.

© Sputnik / Yana Zaharova / Мэрцишор

Алена полна решимости и готова обращаться за помощью ко всем представителям власти, лишь бы только могла бы заниматься любимым делом, позволяющим прокормить детей.

— Ради этого я готова стоять на морозе хоть до вечера. Сегодня буду с 19 часов собираться, чтобы успеть на автобус домой.

Вдруг Алена подняла на меня глаза и с надеждой сказала:

— И все-таки я верю в то, что скоро, в такой же день первого марта, я буду не продавать свои Мэрцишоры, а дарить их людям, что власти вспомнят о нас, о тех, кто является основой этого государства, и обеспечат нас необходимой работой для того, чтобы моя семья, как и семьи тысяч и тысяч моих земляков, могла жить достойно, а не мерзнуть, как сегодня, под пронизывающим ветром, ради тех леев, на которые я смогу прокормить своих детей в течение нескольких дней.