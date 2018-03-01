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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь

Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Случаи взяточничества в системе здравоохранения Молдовы есть, но и пациенты сами не должны поддерживать феномен коррупции, подкупая врачей.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь с горечью признала, что случаи коррупции в системе здравоохранения подрывают имидж большей части врачей, которые по-настоящему выполняют свой профессиональный долг.

В интервью студии Sputnik Молдова глава Минздрава рассказала, что ведомство жестко осуждает незаконные действия, в которые вовлечены некоторые сотрудники системы здравоохранения.

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Чеботарь признала, что проблема действительно существует и не первый день. Однако, как подчеркнула министр, большинство врачей и представителей медицинского персонала очень корректны и ответственно выполняют свой профессиональный долг.

"Конечно, мы признаем существование этого феномена. Мне жаль, что это подрывает имидж большинства наших коллег, тех, кто ежедневно добросовестно и честно выполняют свою работу", — сказала Чеботарь.

По ее мнению, в феномене коррупции виноваты и сами пациенты. Она напомнила, что лечение, которое покрывается из фондов обязательного медицинского страхования, не требует "дополнительных вмешательств". По его словам, "врач находится под мониторингом специальных советов при каждом медучреждении" — его проверяют на соблюдение им существующих протоколов лечения.

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"Это необоснованная со стороны пациента обеспокоенность тем, что если он не окажет услугу врачу, то тот не проведет должным образом роды или хирургическую операцию. Мы не должны быть партнерами этого феномена", — подчеркнула министр, добавив, что людям нельзя поддерживать коррупцию.

Она призвала медицинское сообщество к соблюдению медицинской этики, ставя во главу клятву Гиппократу, и самоотверженному выполнению своих обязанностей.

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Теги:
система здравоохранения, взятки, врачи, коррупция, Минздрав, Светлана Чеботарь, Молдова
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