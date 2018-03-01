В Приднестровье заработают молодежные избирательные комиссии

Верховный Совет непризнанной ПМР принял законопроект, который предполагает появление в Приднестровье молодежных избирательных комиссий. Они будут содействовать в том числе организации выборов президента России.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские депутаты приняли сразу в двух чтениях поправки в закон о государственной молодежной политике, которые предусматривают создание молодежных избирательных комиссий. Подобные комиссии будут работать в формате общественных совещательных органов при Центральной и территориальных избирательных комиссиях.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Приднестровье готовятся к выборам президента России

Как писал Sputnik, с законодательной инициативой в начале января выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. В пояснительной записке отмечается, что создание молодежных избирательных комиссий позволит расширить инструментарий общественного контроля и повысить доверие к избирательным процедурам в Приднестровье.

Молодежные избирательные комиссии будут призваны содействовать избирательным комиссиям в организации выборов и референдумов на территории Приднестровья, а также повышать электоральную правовую культуру молодежи. Порядок формирования комиссий будет утверждаться Центризбиркомом Приднестровья.

При разработке законопроекта опирались на российский опыт. Начиная с 2014 года, подобные молодежные избирательные комиссии были сформированы в 59 субъектах Российской Федерации.

Изменения в закон о государственной молодежной политике Приднестровья вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.