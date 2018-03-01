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Собака

За жестокое обращение с животными в Приднестровье отныне грозит срок

© Sputnik/ Наталья Айриян
Общество
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В Уголовный кодекс внесен ряд существенных изменений в статью о жестоком обращении с животными. За действия, повлекшие увечье и гибель собак или кошек, злоумышленник теперь может лишиться свободы.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье усилили наказание за жестокое обращение с животными, теперь истязателям сулит срок в тюрьме, однако и самая смягчающая санкция в виде штрафа также обойдется им в более существенную сумму. Действие соответствующих поправок в Уголовный и Административный кодекс вступило в силу с четверга, 1 марта.

Собака
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Административный штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также истязание животных, но при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, увеличился не менее, чем вдвое. В прежней редакции за такие действия злоумышленник должен был выложить до 50 единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), что достигает примерно $60. Теперь же ему придется раскошелиться, как минимум, на 100 РУ МЗП ($115). Максимальная планка в этом случае доходит до 150 РУ МЗП (чуть более $170).

Впервые в Уголовном кодексе Приднестровья в статье о жестоком обращении с животными угроза лишения свободы появилась даже в случае, если преступник действовал один. Раньше максимум, что ему сулило, так это исправительные работы до одного года. Теперь же список наказаний расширился до лишения свободы на срок до трех лет.

Также в случае причинения боли или страданий животному, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечье, увеличился минимальный срок обязательных работ. Прежде он начинался со 120, ныне со 160 часов и до 180 часов.

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В обновленной уголовной статье применение садистских методов или издевательство над животными в присутствии малолетних отнесены к тяжким деяниям и караются соответственно более жестко. К штрафам и обязательным работам в этом случае добавился такой вид наказания, как исправительные работы на срок от одного года до двух лет, а срок лишения свободы увеличился — формулировка "до двух" лет сменилась на "от трех и до пяти лет".

Подобной мерой наказания будут осуждены также те, кто действовал группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или в отношении нескольких животных. К тяжким жестким деяниям по отношению к животным также отнесена публичная демонстрация, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в Интернете.

В обоих кодексах по статьям о жестоком обращении с животными появилось примечание. Оно гласит, что действия специализированных организаций, осуществляющих регуляцию численности безнадзорных животных в порядке и способами, установленными правовым актом правительства Приднестровья, не влекут уголовной ответственности.

Теги:
штраф, тюрьма, животные, жестокость, Административный кодекс, Уголовный кодекс, Приднестровье, Молдова
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