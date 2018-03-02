Погодные рекорды Молдовы 2 марта

Более 125 лет в Молдове держится минимальный температурный рекорд, зарегистрированный во второй день весны.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. На территории Молдовы самая низкая температура воздуха 2 марта была зарегистрирована еще 127 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Юрий Шестопалов Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре

В далеком 1891 году столбик термометра опустился до —16,6 градуса по Цельсию.

Самый теплый второй весенний день отметили синоптики в 2002 году. Тогда приборы зарегистрировали +17,6 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 марта, составляет 34,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.