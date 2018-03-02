Погодные рекорды Молдовы 2 марта

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. На территории Молдовы самая низкая температура воздуха 2 марта была зарегистрирована еще 127 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.
В далеком 1891 году столбик термометра опустился до —16,6 градуса по Цельсию.
Самый теплый второй весенний день отметили синоптики в 2002 году. Тогда приборы зарегистрировали +17,6 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 марта, составляет 34,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.